M’diq-Fnideq: l’INDH donne une forte impulsion à l’enseignement préscolaire

mardi, 24 septembre, 2024 à 12:52

M’diq – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné une forte impulsion, dans le cadre de sa troisième phase, à la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau de la préfecture M’diq-Fnideq, à travers plusieurs projets de construction, d’équipement et de gestion d’unités et de salles préscolaires, en vue d’accueillir les enfants de 4 à 6 ans.

Ainsi, dans le cadre des différents programmes de l’INDH, quelque 122 salles de classe destinées à l’enseignement préscolaire ont été réalisées, entre 2019 et 2024, au niveau de la préfecture, bénéficiant à environ 3.223 enfants.

Selon les données de la Division de l’action sociale (DAS) de la préfecture de M’diq-Fnideq, le nombre de salles construites par l’INDH a considérablement augmenté, passant de 26 salles en 2019 à 122 salles au titre de l’année scolaire 2024/2025, tandis que le nombre d’enfants bénéficiaires est passé de 769 à 3.223.

Le développement des infrastructures et l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’enseignement préscolaire reflète concrètement la pertinence de l’intérêt porté par l’INDH de la préfecture de M’diq-Fnideq aux générations montantes, afin d’assurer le droit à la scolarisation dès le plus jeune âge, notamment pour les enfants issus des zones rurales.

Parmi les projets phares réalisés dans ce domaine figurent le complexe éducatif “Noujoum Al Bahr” au quartier Foul El Olliq à M’diq, géré par la Ligue régionale pour la protection de l’enfance, et l’unité préscolaire du douar Belouazene dans la commune d’Al Alyiyene, gérée par la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), qui reflètent la qualité des services offerts dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de l’INDH, visant à généraliser l’enseignement préscolaire dans la préfecture.

L’INDH a, à cet égard, renforcé son partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels, notamment l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE) et la FMPS, en vue d’assurer la réussite de ce chantier.

Dans une déclaration à la MAP, la coordinatrice régionale de la LMPE à la préfecture de M’diq-Fnideq, Ikram Bouchnita, a souligné que le complexe éducatif “Noujoum Al Bahr”, inauguré en mai 2024, a été réalisé en partenariat avec l’INDH, dans le cadre de la mise en œuvre de son deuxième programme, qui cible les enfants en situation de vulnérabilité, dans le but de promouvoir le capital humain des générations montantes.

La responsable a indiqué que cet établissement incarne la vision stratégique de la Ligue, qui converge avec celle de l’INDH, à travers la mise en œuvre de programmes d’accompagnement et de soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, tout en élargissant la base des bénéficiaires de l’enseignement préscolaire et des autres services destinés à la petite enfance.

Pour sa part, Douae El Yaznassni, superviseuse et encadrante à la FMPS de M’diq-Fnideq, a affirmé que la Fondation est devenue l’un des piliers essentiels du développement de l’enseignement préscolaire au Maroc, puisqu’elle offre une éducation de qualité aux enfants de 4 à 6 ans selon des approches bien définies.

Elle a, en outre, fait savoir que la Fondation assure la gestion de 204 classes d’enseignement préscolaire dans la préfecture de M’diq-Fnideq, précisant qu’elle oeuvre, en partenariat avec l’INDH et l’AREF, à former les éducatrices et fournir les ressources et outils nécessaires à l’apprentissage, afin d’assurer aux enfants marocains un accès à un enseignement préscolaire de qualité tant en milieu rural qu’urbain.

Les efforts se poursuivent pour garantir un service social de valeur, comme c’est le cas pour l’enseignement préscolaire, notamment dans les zones reculées de la préfecture de M’diq-Fnideq, afin d’assurer l’équité territoriale et l’égalité des chances entre les enfants des villes, des banlieues et des villages, en accord avec l’esprit et la philosophie de l’INDH.