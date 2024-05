Meknès: Mise en service de quatorze centres modernes de soins de santé

vendredi, 3 mai, 2024 à 16:05

Meknès – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé, vendredi au niveau de la préfecture de Meknès, les services de quatorze nouveaux centres de soins de santé primaires et ce, dans le cadre de la refonte profonde du système de santé national.

Ces nouvelles structures, réparties sur les milieux urbain et rural, s’inscrivent dans le cadre de la continuité de la mise en place d’une infrastructure sanitaire adaptée pour la mise en œuvre des orientations royales relatives à la généralisation de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale, notamment en ce qui concerne la construction, la réhabilitation et l’équipement des établissements de soins de santé primaires.

Accompagné notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, le ministre a procédé au lancement de cinq centres urbains de santé au niveau de la ville de Meknès.

Il s’agit de structures de premier niveau à savoir le Centre de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires Sidi Said et les centres Beni Mhammed, Al Basatine, Sbata et Sidi Amer.

Lors de la cérémonie de lancement de ces centres, qui s’est déroulée au Centre de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires Sidi Said, des explications ont été présentées, par visioconférence, au ministres par les responsables des différents centres sur l’impact de cette opération de mise à niveau sur leur conditions de travail et de la prise en charge des patients.

En ce qui concerne le Centre de Diagnostic et de Traitement des Maladies Respiratoires Sidi Said, il a bénéficié d’un programme de mise à niveau pour un investissement global de 1,820 MDH en plus de d’un équipement en matériel bio-médical de plus de 1,33 MDH. Ce centre doté d’un important staff médical, devrait profiter à une population de 951.090 habitants.

Cette opération a concerné également cinq centres de santé ruraux de premier niveau “Zoualt” , “Taghleft” et “Ait Aissa Addi” , “Bni Meraaz”, “Ouad Jdida” et “Sidi Slimane”, en plus de 4 dispensaires ruraux “Bouassal”, “Ain Agoual”, “Bridia” et “Ouled Slim”.

Le déploiement des services de ces établissements de santé s’inscrit dans le cadre de la politique de réhabilitation et de rénovation des établissements de santé publics, conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relatives au lancement d’une réforme substantielle du système national de santé en vue de favoriser la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la couverture sanitaire et de la protection sociale.

Ces établissements de santé, qui s’inscrivent dans la nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires, fourniront une gamme variée de services de santé et une panoplie de traitements comprenant notamment des consultations médicales générales et des soins infirmiers.

Ils assureront aussi le suivi des maladies chroniques, notamment, la tuberculose, les maladies respiratoires, le diabète et l’hypertension artérielle, en plus du suivi de la santé de la mère et de l’enfant, de la santé scolaire, ainsi que des services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

Ces centres de santé visent à renforcer l’offre de services de santé au niveau de la région de Fès-Meknès et à rapprocher les services de santé des citoyens ciblés par ces services.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ait Taleb a indiqué que cette opération de mise à niveau de ces centres de santé constitue un saut qualitatif pour le secteur de santé au niveau de la région Fès-Meknès, ajoutant qu’elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de SM le Roi Mohammed VI qui n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité de rapprocher les soins des citoyens, d’où l’importance aussi de la mise en place d’unités mobiles pour aller à la rencontre des patients.

“Aujourd’hui, il n’y a pas de différence entre les milieux urbain et rural après le désenclavement des zones reculées en application des Instructions royales”, a-t-il dit.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, qui a mobilisé des ressources humaines qualifiées pour veiller à assurer des services médicaux et curatifs à la population, a doté ces centres de santé d’équipements modernes et des dispositifs biomédicaux de haute qualité.