La mobilisation globale, gage de réussite du RGPH-2024 (M. Lahlimi)

vendredi, 23 août, 2024 à 10:11

Dakhla – Le Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a indiqué, jeudi à Dakhla, que la mobilisation globale est un gage de réussite du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2024), qui se déroulera à partir du 1er septembre.

“Toutes les conditions sont réunies pour réussir cette opération nationale qui se fait au Maroc tous les 10 ans et ce, en application des instructions royales contenues dans la lettre adressée par SM le Roi Mohammed VI au Chef du gouvernement”, a souligné M. Lahlimi lors d’une rencontre s’inscrivant dans le cadre d’une tournée qui a commencé à Dakhla avant de parcourir les différentes régions du Royaume dans l’objectif de mettre en lumière le déroulement de cette opération du recensement.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, des élus, des représentants des services extérieurs et des acteurs de la société civile, M. Lahlimi a fait savoir que le RGPH est considéré comme un indice de référence qui devrait fournir des informations à même de déterminer le potentiel de croissance.

En raison de son caractère inclusif, a-t-il poursuivi, le RGPH permettra de déterminer la situation de chaque individu résidant dans le Royaume, ses conditions de vie, en plus de la situation du pays sous divers aspects et à tous les niveaux.

M. Lahlimi a relevé, dans ce sens, que les travaux cartographiques préparatoires sont d’une importance capitale pour la réalisation du RGPH-2024, le 7ème du genre, faisant état de l’adoption d’un système d’information intégré qui a permis de mettre à jour le contenu des cartes numériques et la réalisation d’une cartographie, l’une pour les constructions et l’autre pour les établissements économiques en utilisant un système d’information géographique mobile (SIG mobile) couplé à des images satellitaires de très haute résolution.

Il a, dans ce sens, fait savoir que 4 millions de constructions ont été géoréférencées en milieu urbain, et près de 34 milles douars en milieu rural, ce qui va garantir une couverture exhaustive des ménages lors du recensement, sans omission ni double compte.

Concernant la seconde cartographie, elle porte sur les établissements économiques, socioculturels (mosquées, centres culturels, etc.), les équipements communaux (administrations publiques, écoles, hôpitaux, etc.), les établissements associatifs (associations, syndicats, etc.) et les souks hebdomadaires, a-t-il précisé

Cette opération a été réalisée moyennant un système d’information géographique mobile, dont les résultats, après leur publication, permettront aux utilisateurs de produire, via une plateforme dédiée, des cartes dynamiques et interactives, illustrant des informations détaillées sur la structure de la population et les caractéristiques des différentes activités économiques au niveau territorial, a-t-il soutenu.

Plutôt dans la journée de jeudi, le Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami a présidé à Dakhla, une cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan à Dakhla-Oued Eddahab (HCP) et ce, dans le cadre de la modernisation des outils mis à la disposition du HCP et dans le sillage de la digitalisation globale de la production de données statistiques au niveau de cette institution.