Mohammedia: Fort engagement de l’INDH en faveur de l’épanouissement artistique et littéraire des jeunes

vendredi, 4 octobre, 2024 à 11:14

Mohammedia – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans sa 3è phase, accorde une importance capitale à la promotion de l’épanouissement et l’éveil artistique et littéraire chez les enfants et les jeunes dans moult domaines, à travers la création de centres et d’établissements dédiés à cette fin.

C’est dans ce sillage que le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) de Mohammedia a créé le Centre d’épanouissement “Ziryab” pour l’éducation et la formation au niveau de l’école primaire “Ibn Attia” dans la commune de Mohammedia, dans le cadre de ses efforts visant à soutenir la scolarité et à réduire la déperdition scolaire.

Ce centre comprend un ensemble de salles dédiées au soutien des enfants et des jeunes, à travers des activités de lecture, de musique, de théâtre et d’arts plastiques, ainsi que l’apprentissage de langues (allemand, anglais et français), en plus de la découverte du monde de l’informatique, de la robotique, du numérique et de l’intelligence artificielle.

Dans une déclaration à la MAP, Ismail Ouammou, chef de service à la Division de l’action sociale (DAS) à la préfecture de Mohammedia, a indiqué que ce centre, dédié à l’épanouissement, est le fruit d’un partenariat entre la direction provinciale de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, qui a aménagé l’espace, et le CPDH qui s’est chargé de son équipement.

La création de ce centre s’inscrit dans le cadre de la 3ème phase de l’INDH, notamment le programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, et dans le sillage des efforts déployés pour encourager l’excellence académique et lutter contre les principales causes du décrochage scolaire, a-t-il expliqué.

Le CPDH a alloué une enveloppe budgétaire de 400.000 dirhams à l’acquisition des équipements et fournitures nécessaires au bon fonctionnement de cet établissement éducatif, qui vise à renforcer les capacités et compétences cognitives, ainsi que le parcours scolaire d’environ 400 élèves du primaire, ce qui aura un impact positif sur leur réussite scolaire, a relevé M. Ouammou.

Par ailleurs, il a noté que le CPDH poursuit sa mobilisation à travers une contribution financière d’environ 4 millions de dirhams à l’axe “favoriser l’épanouissement des enfants et adolescents”, auprès de plusieurs associations actives dans ce domaine, et ce en vue d’améliorer l’espace scolaire et soutenir l’ouverture des enfants et des adolescents scolarisés à travers des activités parascolaires à dimension culturelle, artistique et sportive.

Pour sa part, le président de la Fondation Ziryab pour l’éducation et la formation, Othmane Khallaoui, a fait savoir que la création de ce projet intervient en application des objectifs et engagements de la feuille de route 2022-2026 élaborée par le ministère de l’Education nationale, notamment le programme relatif aux activités parascolaires.

La mise en place de ce projet vise à réaliser nombre d’objectifs à travers le renforcement des mécanismes de rayonnement culturel, l’animation de la vie scolaire et la consolidation des valeurs de citoyenneté, ainsi que les aspects artistique et créatif, en plus de découvrir et de perfectionner les talents, a-t-il poursuivi.

La réalisation de ce projet visant à contribuer à l’amélioration du secteur éducatif, a été possible grâce à l’INDH, à la direction provinciale de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, et à l’Association des parents et tuteurs d’élèves, a-t-il ajouté.

Il est à noter que les inscriptions au centre au titre de l’année scolaire 2024-2025, sont ouvertes jusqu’au 10 octobre aux élèves dans les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant.