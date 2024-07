Mohammedia: Inauguration d’une salle couverte au stade El-Bachir

mardi, 30 juillet, 2024 à 17:09

Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un “modèle de progrès” et une “force cruciale pour la paix et le développement” dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, a affirmé l’Administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power.