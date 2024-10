Mohammedia : l’autonomisation de la femme rurale, un axe prioritaire pour l’INDH

mercredi, 16 octobre, 2024 à 13:11

Mohammedia – Depuis son lancement, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) fait preuve d’un engagement constant en faveur de l’autonomisation de la femme rurale, selon une approche inclusive érigeant la femme en actrice centrale du développement régional et nationale.

Au niveau de la préfecture de Mohammedia, cette ambition est déployée à travers des actions variées et concrètes en faveur du soutien des projets portés par les femmes rurales en situation de précarité et des activités génératrices de revenu à même de renforcer leur autonomisation et leur apport au sein de la société marocaine.

La célébration de la Journée internationale de la femme rurale (15 octobre), est l’occasion opportune pour célébrer ces femmes rurales qui se sont lancées, grâce à l’appui de l’INDH, dans des projets qui marquent un tournant dans leur vie, tout en offrant ne plateforme d’échange d’expériences et de savoir-faire.

Ces projets, soutenus par l’INDH dans le cadre de sa troisième phase, visent à contribuer à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique de nombreuses femmes rurales, leur permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de vie, a expliqué Ismail Ouaamou, chef de service à la division de l’Action sociale à la préfecture de Mohammedia, qui s’exprimait lors de cette célébration, tenue dans une ferme écologique, qui fait partie des projets bénéficiant du soutien et de l’accompagnement de l’Initiative.

Il a affirmé que l’INDH continue de s’engager en faveur de l’amélioration des conditions des femmes, notamment celles en milieu rural, à la faveur de l’accompagnement des porteuses de projets pour atteindre leurs objectifs et concrétiser leurs ambitions.

De son côté, Fatima Zahra Boutayeb, responsable à la plateforme des jeunes de Mohammedia, a soutenu que la ferme écologique, qui a accueilli cette rencontre, est l’un des projets pionniers et innovants qui bénéficient du soutien de l’INDH.

La ferme écologique accueille des visiteurs, notamment des familles et des élèves des établissements scolaires, afin qu’ils puissent profiter de la beauté de la nature et de l’air pur, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle propose également des formations sur les techniques de culture des plantes, la plantation des arbres, ainsi que l’élevage d’animaux.

Par ailleurs, Halima Zerouki, présidente de la coopérative Nassim Oued El Maleh relevant de la commune de Sidi Moussa Ben Ali à Mohammedia, a salué le soutien apporté par l’INDH aux projets portés par les femmes rurales.

Mme Zerouki a indiqué que sa coopérative est spécialisée dans les produits du terroir, et qu’elle valorise le couscous à base de grains d’orge en tant que produit local, soulignant que ce projet a permis de créer neuf emplois, majoritairement occupés par des femmes.