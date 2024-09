Mohammedia : L’INDH soutient l’accès des enfants en situation difficile à l’éducation

lundi, 23 septembre, 2024 à 22:32

Mohammedia – Deux bus scolaires acquis dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont été remis, lundi, à la commune de Aïn Harrouda (préfecture de Mohammedia), au profit du centre social Lalla Amina.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la mise en œuvre des programmes de la troisième phase de l’INDH, notamment l’axe concernant l’accompagnement des personnes en situation de précarité, a pour objectif de soutenir l’accès des enfants en situation difficile à l’éducation et à améliorer leurs conditions d’apprentissage, contribuant ainsi à la lutte contre la déperdition scolaire.

Lors d’une visite au Centre social Lalla Amina, établissement prenant en charge des enfants et jeunes en situation difficile à Jnane Zenata, le gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Hicham M’daghri Alaoui a présidé la cérémonie de remise des clés des deux bus scolaires, d’une valeur totale d’environ 700.000 dirhams. Une action visant à améliorer l’accès à l’éducation dans les établissements de protection sociale, étant l’une des priorités de l’INDH.

Le Centre social Lalla Amina pour l’accueil et la prise en charge des enfants et jeunes en situation difficile, qui est le fruit d’un partenariat entre le Comité Préfectoral du Développement Humain à Mohammedia, l’Entraide nationale et la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), vise à améliorer les conditions des enfants en situation difficile et à promouvoir la qualité de la prise en charge de cette catégorie cible au sein des établissements de la protection sociale.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la cheffe de la division de l’Action sociale à la préfecture de Mohammedia, Khadija Jilal, a fait savoir que ce centre, s’étendant sur une superficie de 1.200 m², a mobilisé une enveloppe totale de plus de 5 millions de dirhams (dont 4,4 millions de dirhams pour l’aménagement et l’équipement), notant qu’il est principalement destiné aux enfants issus de familles défavorisées et les cas sociaux difficiles.

Elle a précisé que, dans le cadre du plan d’action de l’INDH pour l’année 2024, le Centre social Lalla Amina a reçu un soutien pour l’acquisition de deux bus scolaires d’une valeur de 700.000 dirhams, facilitant ainsi l’accès à l’éducation et son amélioration dans les établissements de protection sociale.

Le Centre, a-t-elle précisé, accueille actuellement 50 bénéficiaires qui poursuivent leur scolarité dans les écoles publiques de la commune de Aïn Harrouda.

De son côté, Brahim Yassine, coordinateur central de la LMPE, a souligné, dans une déclaration similaire, l’importance du soutien continu de l’INDH à ce centre, qui s’occupe de l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

“Le centre vise à améliorer les conditions de vie des pensionnaires en fournissant l’hébergement, la nourriture, le suivi médical et l’accompagnement psychologique, ainsi que le soutien scolaire et les activités culturelles, sociales et sportives”, a-t-il ajouté.