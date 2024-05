Moulay Yacoub: célébration du 19ème anniversaire du lancement de l’INDH

dimanche, 19 mai, 2024 à 23:03

Moulay Yacoub – La province de Moulay Yacoub a organisé samedi une rencontre de communication dans le cadre de la célébration du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette rencontre s’est tenue en présence des membres du Comité Régional de Développement Humain, des responsables des comités locaux de développement humain, des autorités locales, des représentants des services décentralisés, de la société civile et des chefs de divisions à la province.

Dans une allocution à l’ouverture de cette rencontre, le gouverneur de la province de Moulay Yacoub a indiqué que cet anniversaire, célébrée cette année sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”, est l’occasion d’évaluer l’impact des interventions multiples et significatives des programmes de l’INDH et de discuter des défis de taille dans le domaine du développement humain.

En ce sens, le gouverneur a estimé qu’investir dans les mille premiers jours de la vie humaine est essentiel pour construire et renforcer le capital humain. Les trois premières années, de la conception à l’âge de deux ans, représentent une fenêtre pour un développement rapide et décisif et ont un impact durable sur la santé et le bien-être des générations futures, a-t-il souligné.

Sur la base de ces considérations, l’INDH cherche à s’attaquer à tout ce qui entrave la constitution d’un capital humain national de qualité, en mettant l’accent sur la santé maternelle et infantile et la nutrition, relevant que de grands progrès ont été réalisés dans ce sens, mais il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux disparités entre les zones rurales et urbaines ou entre certaines régions.

En marge de la célébration du 19ème anniversaire de l’INDH, une campagne nationale de communication sur “les mille premiers jours de la vie d’un enfant” sera lancée du 22 mai au 22 juin 2024, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Cette campagne vise à sensibiliser à l’importance de cette étape, en mobilisant tous les acteurs aux niveaux national et régional.

Le programme de célébration de cet événement majeur a comporté diverses activités, dont un exposé détaillé du chef de de la division de l’action sociale (DAS) sur le bilan de la composante santé maternelle et infantile du programme d’impulsion du capital humain dans le cadre de la 3ème phase 2019-2023.

Ce bilan a été couronné par la réalisation de 22 projets et opérations pour un coût financier d’environ 10,94 millions de dirhams (MDH) au titre de la contribution de l’INDH, visant à renforcer la prise en charge sanitaire de la mère et de l’enfant, à travers l’acquisition de 8 ambulances, la création de deux maisons de maternité dans les deux communes de Sidi Daoud et Louadine, ainsi que 4 projets d’équipement en matériel médical et biomédical des unités provinciales de santé, outre des campagnes médicales et de sensibilisation et des cycles de formation visant à sensibiliser au changement de certains comportements nocifs, notamment ceux liés à l’alimentation des nouveau-nés, en plus des campagnes médicales et éducatives.

La déléguée provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale a également présenté un exposé sur l’importance des mille premiers jours et la stratégie des campagnes de communication pour le changement social et comportemental afin d’améliorer la santé des enfants.

Cette rencontre a été suivie par une visite au centre de santé de Moulay Yacoub, où une campagne de sensibilisation à l’importance des mille premiers jours de la vie a été organisée à l’intention des femmes allaitantes et enceintes, animée par des professeurs spécialisés de l’association ISAAD (Initiatives-Santé et Aide Au Développement), en partenariat avec le Comité provincial pour le développement humain et la délégation régionale du ministère de la Santé, dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain pour les générations montantes”.

Le centre de santé a également abrité le lancement de la distribution de 1.200 kits de santé, qui bénéficieront aux femmes ayant accouché dans les maternités de la province, dans le but d’encourager les visites médicales pendant la grossesse et l’accouchement dans un environnement surveillé.