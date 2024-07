Moulay Yacoub : Célébration de la Journée Internationale des Coopératives

samedi, 6 juillet, 2024 à 20:24

Moulay Yacoub – Le Comité provincial de Développement Humain de Moulay Yaâcoub a organisé, samedi, une rencontre de communication à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale des Coopératives.

Le programme de la rencontre, qui s’est déroulée à la Plateforme provinciale des Jeunes de Douiyet, comprend l’organisation d’ateliers axés sur les différentes difficultés rencontrées par les coopératives bénéficiant de l’appui du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain relatif à l’axe de soutien à l’économie sociale et solidaire.

Placée sous le signe “bilan, contraintes et opportunités pour renforcer l’économie sociale et solidaire dans la province de Moulay Yacoub”, cette rencontre a porté aussi l’examen des opportunités et possibilités offertes pour promouvoir l’économie sociale et solidaire dans la province.

Cette initiative représente une occasion de mettre en avant le succès obtenu par l’Initiative nationale pour le développement humain dans le soutien à l’action coopérative.

L’économie sociale et solidaire est considérée comme un outil de renforcement de la solidarité et de la participation sociétale au développement et à la promotion des produits de terroir afin de réaliser un développement social et économique durable et global.

Ces activités revêtent une grande valeur symbolique reflétant les objectifs fondamentaux des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui place le développement territorial au cœur de ses intérêts à travers la mise en œuvre de divers projets dans différents domaines au profit des jeunes du fait de leur rôle efficace dans la consolidation du développement humain à travers l’intégration socio- économique de la population locale.