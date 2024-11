Oléiculture : La saison de trituration stimule l’emploi à Béni Mellal

lundi, 11 novembre, 2024 à 17:46

Béni Mellal – A l’heure où l’activité oléicole bat son plein dans la province de Béni Mellal, la saison de trituration d’olives constitue une véritable aubaine pour plus de 2000 unités de triturations modernes et semi-modernes qui tournent à toute allure donnant un coup de pouce au marché de l’emploi local.

Nonobstant les chutes importantes remarquées dans les rendements des principales variétés cultivées dans la région, les unités de trituration d’olives ont entamé sur une bonne lancée les opérations d’extraction d’huile d’olives dont la production pourrait atteindre, à en croire les chiffres de l’Office régionale de mise en valeur agricole de Tadla (ORMVAT), 96 mille tonnes.

Ce rendement représente une augmentation de 18 % par rapport à la campagne 2023 dont la récolte avait atteint 81 mille tonnes.

A ce jour, la région compte, outre les 2000 unités semi-modernes, 13 unités modernes de trituration des olives à système continu, avec une capacité globale de production de 780 T/jour.

Ces unités tournent à plein régime, de jour comme de nuit, pour satisfaire la forte demande nationale en huile d’olive, dont la région contribue à elle seule à environ 17%.

La région compte aussi entre 5 et 10 unités traditionnelles qui résistent à l’usure du temps et qui continuent à fonctionner avec des procédés anciens et traditionnels dans les zones montagneuses des provinces de Béni Mellal, de Khénifra et d’Azilal.

A forte valeur économique, la filière oléicole contribue annuellement à la création de plus de 5 millions de jours ouvrables, principalement, lors de la saison de la récolte, de la trituration et de la distribution d’huile d’olives et d’olives de table.

Les unités traditionnelles ne perdent pas de leur superbe !

Au moment où les unités modernes et semi-modernes de production d’huile d’olives prospèrent dans la région, les unités traditionnelles conservent toute leur popularité et continuent de séduire une clientèle fidèle.

Dans la petite localité d’Ousefrou à El Ksiba, la famille Bouahi s’efforcent tant bien que mal à garder vivante la tradition de trituration traditionnelle qui fait face à l’usure du temps et qui veut survivre vaille que vaille aux pressions de la modernité.

Au moyen d’une méthode artisanale et authentique qui consiste à broyer les olives à l’aide de meule en pierre, la famille Bouahi veut perpétuer cette tradition qui, bien que laborieuse, garantit une huile très aromatique et de qualité supérieure.

Pourtant, cette méthode est bien complexe faisant appel à plusieurs techniques à la fois lors de la récolte des olives qui se fait à la main que lors de la sélection et du nettoyage des olives des impuretés.

Une troisième étape consiste au broyage d’huile d’olive à l’aides de bêtes. Pour actionner la meule, ces animaux tournent en rond autour du moulin après quoi la pâte d’olive est récupérée et est pressée pour l’extraction de l’huile.

Selon, Said Bouahi, cette méthode séculaire permet l’obtention d’une meilleure qualité d’huile d’olive avec des saveurs meilleures que les procédés modernes qui garantissent un meilleur rendement.

Pour ce producteur, la trituration traditionnelle est plus coûteuse et demande plus de main-d’œuvre, a-t-il fait savoir, indiquant qu’en dépit de son processus lent, elle permet de sauvegarder les éléments nutritifs de l’huile.

Une activité qui stimule le marché local de l’emploi

La saison des olives est une activité prospère dans la région Béni Mellal-Khénifra, premier fournisseur d’olives et d’olives de table au niveau national.

L’activité des oliviers génère 5 millions de jours de travail en particulier lors de la phase de la récolte ou lors de la saison de la trituration, outre les autres activités connexes à l’oléiculture à savoir, le transport, la logistique, l’entretien des machines de trituration ou encore la vente.

Pour Abdelhadi El Badr, producteur d’huile d’olives dans la province de Fkih Ben Salah, la saison des olives est synonyme de prospérité et d’épanouissement à la fois pour les agriculteurs que pour les propriétaires des unités de trituration.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que la région a une longue tradition avec l’huile d’olive qui constitue la principale activité agricole, relevant que les oléiculteurs de la région sont resté fidèles aux standards les plus élevés de production en limitant le recours aux procédés chimiques et en veillant sur l’entretien des oliviers tout au long de la période de la maturation du fruit.

Le marché de l’emploi est revigoré à chaque saison dans la mesure où le secteur fait appel à de nombreuses spécialités saisonnières lors des étapes de la récolte, de la trituration et de la commercialisation des olives, a-t-il dit.