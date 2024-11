’’Oriental désert express de la gastronomie’’, un festival pour promouvoir le tourisme dans l’Oriental

lundi, 11 novembre, 2024 à 16:05

Figuig – La première édition du festival ‘’Oriental désert express de la gastronomie’’ a eu lieu, les 9 et 10 novembre dans la région de l’Oriental, à l’initiative de l’Association des ambassadeurs de l’espoir pour le développement et le tourisme dans l’Oriental.

Il s’agit d’un festival culinaire à bord du mythique train du désert ’’Oriental Express’’ pour célébrer le 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ont expliqué à l’occasion les promoteurs de cette initiative visant à mettre en avant les multiples atouts touristiques de la région de l’Oriental.

Organisé en partenariat avec ’’Maroc voyage’’, cet événement unique qui vient marquer l’agenda touristique et gastronomique du Maroc, offre une expérience inédite, mêlant l’exploration des paysages désertiques de cette région et une célébration de la cuisine locale, ont-ils fait remarquer.

Le train touristique Oriental express établit la connexion entre Oujda et Bouarfa (province de Figuig). La ligne, s’étendant sur plus de 300 km, offre une plongée visuelle saisissante au cœur du paysage désertique oriental, agrémentée d’arrêts stratégiques dans des villes telles que Tendrara, Béni Oukil, et Aïn Béni Mathar.

La renommée de cette ligne a franchi les frontières grâce à «Spectre», un épisode de la saga James Bond, qui a choisi ce décor naturel comme toile de fond pour une scène inoubliable. Même si une version adaptée du train a été conçue pour les besoins du film, l’essence et la beauté authentique de la ligne demeurent préservées.

Selon de nombreuses personnes, marocaines et étrangères, qui ont pris part à ce voyage marquant la première édition du festival, cette aventure leur a offert l’opportunité de découvrir les richesses culturelles, naturelles, artisanales et gastronomiques de cette région, chargée d’histoire et de symboles.

Le périple du voyage a débuté le samedi au départ de la gare ferroviaire d’Oujda avec plusieurs escales à Béni Oukil, le tunnel de Tiouli, Ain Beni Mathar et Tendrara, avant d’atteindre Bouarfa et Figuig en autocar.

A bord du train mythique, des chefs de renommée mondiale ont préparé des plats raffinés qui célèbrent les saveurs locales, transformant chaque repas en une véritable fête des sens.

Ce voyage culinaire a été une expérience sensorielle inédite où le luxe rencontre l’authenticité, a fait remarquer un membre du comité d’organisation, notant que chaque étape offre des découvertes culinaires insolites, inspirées des traditions locales.

De nombreux chefs marocains ont participé à cet événement, notamment chef Moha, célèbre pour sa modernisation des recettes marocaines, et Khadija Bensdira, fervente défenseuse de la cuisine régionale.

Le deuxième jour du festival, les participants ont eu droit à une visite guidée dans la ville de Figuig et ses environs, pour découvrir son patrimoine ancestral, et ce mélange de charme, de modernité et de valeurs sûres dont elle jouit.

La journée a été aussi ponctuée par des activités culinaires captivantes, notamment le concours de cuisine destiné aux femmes locales, mettant en avant le fameux couscous figuigui, ainsi que des compétitions pour les jeunes talents de l’OFPPT. Des démonstrations de show cooking ont permis de proposer aux participants un spectacle gourmand, où la tradition rencontre la créativité culinaire.

Le voyage a également été marqué par des animations musicales et des expositions de produits de terroir et d’artisanat.

Dans une déclaration à la MAP, Ikram Daif, de l’équipe organisatrice de l’événement, a mis l’accent sur le rôle que peut jouer le train du désert ’’Oriental express’’ dans la promotion et l’enrichissement de l’offre touristique dans l’Oriental qui regorge d’atouts et de potentialités.

De son côté, Youssef Zaki, président du Conseil régional du tourisme (CRT) de l’Oriental, a indiqué que le voyage à bord du train du désert permet de découvrir des paysages magnifiques et de rencontrer des habitants qui accueillent les touristes avec une grande hospitalité.

«Il faut multiplier ce genre d’initiative car ce train peut représenter un atout considérable pour le développement des zones reculées, ainsi que pour maintenir l’activité économique et touristique en dehors des saisons estivales», a-t-il dit, ajoutant qu’il est de «notre devoir, en tant que responsables, de penser à diversifier les produits touristiques pour attirer d’autres touristes, surtout que la province de Figuig est riche en histoire et en authenticité».

Pour sa part, Mohammed Khadraoui, représentant de ’’Maroc Voyage’’, a mis en avant le rôle que peuvent jouer les agences de voyage pour encourager cette expérience unique en son genre afin de contribuer à la diversification de l’offre touristique de la région et renforcer son attractivité.