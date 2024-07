Oriental: Lancement des services de trois hôpitaux de proximité et d’un centre d’hémodialyse

vendredi, 26 juillet, 2024 à 10:46

Bouarfa – Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, M. Khalid Ait Taleb, a lancé, jeudi, dans la région de l’Oriental, les services de trois hôpitaux de proximité et d’un centre d’hémodialyse et a posé la première pierre de la construction du Centre Hospitalier Provincial.