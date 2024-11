Ouarzazate: La communauté juive célèbre la Hiloula du rabbin Rabbi David Oumouchi

samedi, 2 novembre, 2024 à 21:31

Ighram Nougdal (province de Ouarzazate) – La communauté juive a célébré, vendredi dans la commune rurale d’Ighram Nougdal relevant du cercle Amerzgane dans la province de Ouarzazate, la Hiloula du rabbin Rabbi David Oumouchi.

Ce moussem annuel a été marqué par l’organisation d’une réception officielle à laquelle ont pris part, outre les pèlerins venus de différents coins du monde, le Secrétaire général de la province de Ouarzazate, Omar Belmam, des élus et des chefs de services extérieurs.

Au cours de cette cérémonie, les participants ont imploré le Tout-Puissant d’accorder à Sa Majesté le Roi Mohammed VI santé, bonheur et longue vie.

L’assistance a, en outre, prié le Très-Haut de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l’âme de feu SM Hassan II et de feu SM Mohammed V.

A cette occasion, Sami Aloune, du Conseil des Communautés Israélites du Maroc (CCIM), a exprimé ses remerciements aux autorités locales pour leurs efforts consentis en vue d’assurer la réussite de ce moussem religieux, qui connait une grande affluence des membres de la communauté juive du Maroc et de l’étranger, mettant en avant l’élan de développement que connait le Royaume sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI.

Il a souligné, dans une déclaration à la MAP, l’importance de cette Hiloula en tant qu’occasion annuelle au cours de laquelle les juifs du Maroc et de l’étranger, jeunes et moins jeunes, se rassemblent afin d’élever des prières au Tout-Puissant pour préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les Marocains, ainsi que de raviver les liens historiques et forts entre juifs et musulmans au Maroc.