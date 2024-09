Oued Eddahab: installation de nouveaux agents d’autorité

mercredi, 25 septembre, 2024 à 12:00

Dakhla – Une cérémonie d’installation des nouveaux agents d’autorité affectés récemment dans la province d’Oued Eddahab, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur, a eu lieu, mardi à Dakhla.

Présidée par le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, en présence notamment des chefs des services extérieurs, d’élus, et d’acteurs de la société civile, cette cérémonie a été marquée par l’installation des huit nouveaux responsables territoriaux.

Ces nouvelles nominations ont concerné le Secrétaire général de la wilaya de la région, le Secrétaire général des Affaires régionales, le Chef de la Division des affaires intérieures et le Pacha de la ville de Dakhla.

Ce mouvement a également concerné les postes du Chef de cercle “Al Argoub” du Chef de cercle “Bir Anzarane”, du Chef d’une annexe administrative et du caïd de la Caïdat de “Gleibat El Foula”.

S’exprimant à cette occasion, M.Khalil a appelé les nouveaux agents d’autorité à veiller aux intérêts des citoyens, à consolider la politique de proximité et à s’engager dans le processus de développement dans une démarche de communication, de coopération et de coordination avec les élus, les chefs des services extérieurs et les acteurs de la société civile.

Il a également exhorté les élus, les responsables administratifs, et les acteurs politiques, économiques, syndicaux et de la société civile à faciliter la mission des nouveaux agents d’autorité.

A rappeler que le mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité, opéré par le ministère de l’Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’Administration territoriale.