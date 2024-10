Oued Laou: Fort engagement de l’INDH pour le renforcement des infrastructures en faveur des jeunes

samedi, 12 octobre, 2024 à 13:51

Oued Laou – L’offre socio-éducative et économique dans la province de Tétouan a été renforcée, vendredi, avec l’inauguration de deux infrastructures importantes au niveau de la commune d’Oued Laou, réalisées grâce à la contribution significative de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Il s’agit du “Centre d’épanouissement et d’animation éducative pour les jeunes d’Oued Laou” et de “La plateforme des jeunes d’Oued Laou”, qui incarnent clairement la philosophie et l’esprit de l’INDH, visant à soutenir les générations montantes, à accompagner les jeunes et à renforcer leurs compétences, en vue d’une intégration réussie sur le marché du travail.

L’inauguration de ces deux structures s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, ainsi que de plusieurs personnalités civiles, élues, associatives et éducatives, et des représentants de l’écosystème provincial de l’investissement.

Le Centre d’épanouissement et d’animation éducative pour les jeunes d’Oued Laou, géré par l’association de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) au quartier Jamaâ Mezouak à Tétouan, se veut une structure socio-éducative de nouvelle génération, qui offre aux jeunes une formation et une qualification pour accéder au marché du travail.

Ces structures de formation importantes confirment la place privilégiée qu’occupent les programmes de l’INDH, destinés en particulier aux jeunes et, de manière générale, aux personnes en situation de précarité.

Ce centre, d’une capacité d’accueil de 450 bénéficiaires, constitue un modèle concret de l’approche socio-éducative de l’INDH, visant à contribuer à l’épanouissement et à la qualification des jeunes, tout en facilitant leur insertion économique et sociale dans la société.

Créé avec une enveloppe de 23 millions de dirhams (MDH) financée par l’INDH, le centre a pour objectif d’aider les élèves ayant abandonné leurs études à se former dans divers métiers, en vue de leur insertion professionnelle et sociale.

Cet espace propose des formations à travers six ateliers, notamment la cuisine et la pâtisserie, la coiffure et l’esthétique pour femmes, la coiffure pour hommes, la couture et la broderie, l’électricité du bâtiment, ainsi que la menuiserie en aluminium. Il comprend également une unité d’enseignement préscolaire.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” à la division de l’action sociale (DAS) de la province de Tétouan, Hafid Bouaroussi, a souligné que cette structure socio-éducative a été construite et équipée par l’INDH, avec une enveloppe de 23 MDH.

M. Bouaroussi a, en outre, relevé que ce centre est composé de deux bâtiments abritant plusieurs ateliers et propose des formations dans divers métiers au profit des jeunes de la ville et des zones environnantes, ajoutant que la forte demande d’inscription au centre témoigne de l’engouement des jeunes de la région pour ce type d’établissements de formation.

De son côté, la présidente de l’association de l’UNFM – Bureau de Jamâa Mezouak, Hafida Charif, a affirmé que ce centre vient s’ajouter à un ensemble de structures gérées par l’association, qui se réjouit de la confiance qui lui est accordée par le Comité provincial pour le développement humain (CPDH), faisant savoir qu’en plus de son rôle de formation et d’éducation, le centre proposera d’autres services, sportifs, récréatifs et d’encadrement, au profit des jeunes de la ville.

Il a été procédé également à l’inauguration de la plateforme des jeunes d’Oued Laou, qui constitue un espace d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes porteurs de projets, ainsi que ceux en quête d’opportunités d’emploi et d’épanouissement personnel, en vue de leur permettre de concrétiser des projets assurant leur autonomie financière.

Cette plateforme, qui s’inscrit dans le cadre du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” de la troisième phase de l’INDH, vise à établir un modèle économique pour les jeunes, grâce à une approche innovante basée sur l’écoute, l’orientation et l’accompagnement, à travers des sessions adaptées aux besoins de chaque catégorie, animées par une équipe de professionnels reconnus pour leur expertise.

A cet égard, le chef du service “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” à la DAS de la province de Tétouan, Yassine Mellaki, a indiqué que la plateforme des jeunes d’Oued Laou, la troisième du genre au niveau de la province, joue un rôle crucial dans l’intégration des jeunes dans le tissu économique national et local.

M. Mellaki a, à cet égard, noté que cette structure de jeunesse, construite, sur une superficie de 700 m2, avec une enveloppe budgétaire de 4,32 MDH, comprend plusieurs installations et espaces, notamment un espace d’orientation et un autre d’accompagnement, précisant que la plateforme vise à cibler le plus grand nombre possible de jeunes porteurs d’idées de projets, afin de soutenir l’esprit entrepreneurial et de les accompagner à chaque étape de la réalisation de leurs projets, tant en amont qu’en aval.

Il est à noter que les plateformes des jeunes visent, de manière générale, à établir un modèle économique pour les jeunes en adoptant une approche innovante axée sur l’écoute, l’orientation et l’accompagnement, à travers des sessions adaptées aux besoins de chaque catégorie, animées par une équipe reconnue pour son expertise.

Cette approche, adoptée par l’INDH à travers la création de ces plateformes, s’aligne également sur les recommandations du rapport sur le nouveau modèle de développement, qui vise à améliorer la qualité de l’accompagnement, à consolider le partenariat provincial, ainsi qu’à renforcer l’orientation, l’accompagnement et l’évaluation.