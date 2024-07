Ouezzane: M. Benmoussa s’informe de la mise en œuvre du programme “Ecoles pionnières”

lundi, 15 juillet, 2024 à 19:52

Ouezzane – Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, s’est informé, lundi, de l’état d’avancement de la mise en oeuvre du programme “Ecoles pionnières” dans la province d’Ouezzane, et a procédé au lancement d’un vaste programme de développement des infrastructures sportives de proximité, et à l’ouverture de l’école Jabir Ibn Hayan.