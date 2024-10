Oujda-Angad/INDH : une caravane médicale au profit des femmes de la commune de Labsara

vendredi, 18 octobre, 2024 à 23:43

Labsara (Préfecture Oujda-Angad) – Les femmes de la commune de Labsara, relevant de la préfecture d’Oujda-Angad, ont bénéficié d’une caravane médicale pluridisciplinaire organisée par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), vendredi au centre de santé rural de premier niveau de Labsara, à l’occasion de la Journée internationale des femmes rurales.

Cette caravane, organisée en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, et l’Association Al-Karama pour le développement et la formation, s’inscrit dans le sillage d’une série de campagnes de sensibilisation à la santé maternelle et infantile menées par le Comité provincial de développement humain à Oujda-Angad, en coopération avec les associations de la société civile et en coordination avec la Délégation provinciale de la Santé.

Cette initiative a pour but également de sensibiliser les femmes rurales aux bonnes pratiques de santé et de leur permettre de bénéficier d’examens médicaux gratuits.

La caravane médicale a assuré des consultations et examens médicaux, notamment dans les spécialités de médecine générale, d’obstétrique-gynécologie et de pédiatrie, dans le cadre du rapprochement des services de santé au bénéfice des femmes et des enfants des zones rurales.

La responsable de l’axe se rapportant à la santé de la mère et de l’enfant à la Division de l’action sociale (DAS) à la préfecture d’Oujda-Angad, Soumia Sekkouri, a expliqué que cette caravane médicale a ciblé les femmes issues des douars relevant des communes Labsara et Aïn Sfa, notant qu’environ 84 femmes ont bénéficié d’activités de sensibilisation et d’examens médicaux gratuits (médecine générale et dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus).

Elle a ajouté que les actions de sensibilisation portaient également sur l’allaitement maternel et les moyens de prévenir un nombre de maladies liées à la santé reproductive, soulignant le rôle joué par l’Initiative nationale pour le développement humain dans l’amélioration et le renforcement de l’offre de santé.

Mme Sekkouri a aussi mis l’accent sur les efforts déployés par l’INDH pour soutenir l’autonomisation économique et sociale des femmes, en les formant et en les encadrant dans des domaines tels que la couture, la cuisine et la coiffure, en sus de l’encouragement de la scolarisation des filles rurales à travers l’équipement de Dours Attaliba, l’organisation de cours de soutien et l’acquisition de bus pour faciliter leur transport, et ce afin de réduire le décrochage scolaire et d’améliorer le niveau d’apprentissage.

De son côté, la responsable du programme des unités médicales mobiles à la délégation provinciale de la Santé à Oujda, Mbarka Zad Qader, a souligné l’impact positif de cette caravane médicale qui rentre également dans le cadre du mois d’Octobre Rose, et qui vise la sensibilisation des femmes rurales à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, en plus de la réalisation d’examens gynécologiques.

Selon des données de la DAS, au cours de la période 2019-2024 et dans le cadre du quatrième programme de l’INDH «Impulsion du capital humain pour les générations montantes», 36 caravanes médicales ont été organisées dans toutes les communes rurales, ayant bénéficié à environ 1.500 femmes, en plus de l’équipement de tous les centres de santé ruraux dans le cadre de l’axe «santé de la mère et de l’enfant».

En outre, l’INDH s’attèle à travers le Programme d’amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes à favoriser l’autonomisation économique des femmes du milieu rural en finançant des projets générateurs de revenus.