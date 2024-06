Pavillon Bleu 2024 : 27 plages, un lac de montagne et quatre ports de plaisance labellisés

vendredi, 21 juin, 2024 à 12:45

Rabat – Le label international Pavillon Bleu, attribué annuellement par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, flottera sur 27 plages, quatre ports de plaisance et, pour la première fois au Maroc, sur un lac de montagne durant la saison estivale 2024.

Avec 32 sites labellisés au total, le Maroc se classe 18e parmi les 43 pays de l’Hémisphère Nord pour le nombre de sites labellisés Pavillon Bleu, un écolabel exigeant créé par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement et introduit au Maroc en 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, et est le pays arabe comptant le plus de Pavillons bleus et le deuxième en Afrique.

Les 27 plages labellisées en 2023 ont toutes renouvelé leur Pavillon Bleu, témoignant de l’engagement des parties prenantes pour maintenir les normes élevées de ce label tout au long de la saison estivale, indique un communiqué de la Fondation.

Il s’agit des plages de Oued Laou, Essaouira, Arekmane, El Haouzia, Sidi Rahal 4e tranche, Bouznika, Ba Kacem, Mdiq, Rifienne, Sidi Ifni, Saïdia Municipale, Station Touristique Saidia Ouest, Dalia, Achakar, Bedouza, Safi Municipale, Souiria Lakdima, Aglou, Imin Tourgha, Oum Labouir, Foum el Oued, Skhirate, Sidi Abed /El Jadida, Les nations, Aïn Diab extension, Al Minaa et Est Marina Smir, précise le communiqué.

Pour la première fois au Maroc, un lac de montagne est labellisé Pavillon Bleu : Aguelmam Azigza dans le parc national de Khénifra. Tout en longueur, niché entre une longue falaise et une forêt de cèdres de l’Atlas plusieurs fois centenaires, ce “lac vert” est une perle encore sauvage du Moyen Atlas, note la même source.

Pour accompagner la fréquentation de ce lieu très populaire à Khénifra et sa région, les collectivités territoriales et les autorités locales ont choisi de l’aménager : routes d’accès, bâtiments de service, espace de campement, sanitaires, etc. Un projet que la Fondation a soutenu en lui attribuant le label Pavillon Bleu.

Pour Tanja Marina Bay, quatrième port de plaisance à hisser le Pavillon bleu, après Saïdia en 2018, Est Marina Smir en 2022 et Al Hoceïma en 2023, cet écolabel est une continuité naturelle de son développement, souligne le communiqué.

Ouvert en 2018 dans le cadre de la reconfiguration du port de Tanger, il est aujourd’hui le plus grand port de plaisance du Royaume, avec 1400 anneaux. Ses installations modernes et complètes, notamment pour la gestion des déchets, lui ont permis de décrocher logiquement l’écolabel.

Le Pavillon bleu est très prisé par les communes littorales, responsables de la gestion des plages, pour l’image positive qu’il véhicule et son attractivité pour les estivants.

Pour l’édition 2024, 49 plages avaient postulé. L’attribution du label repose sur le respect de quatre critères principaux : la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, l’aménagement et la gestion. Des contrôles inopinés sont effectués pendant la saison estivale pour vérifier le respect de ces critères par les sites labellisés.

Les plages labellisées Pavillon Bleu font toutes partie du programme Plages Propres, qui regroupe plus d’une centaine de plages, principalement les plus fréquentées du pays. 66 collectivités locales, appuyées par leur tutelle, la Direction générale des Collectivités territoriales, toutes les administrations concernées par la gestion du littoral, 26 partenaires économiques et plus d’une centaine d’associations locales se mobiliseront pendant près de trois mois pour sensibiliser et éduquer les estivants, veiller à la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les plages, assurer la sécurité et la couverture sanitaires, et faire respecter l’ordre et les règlements.

La pollution des océans et des plages est une préoccupation majeure pour la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, qui déploie depuis 2019 l’opération bharblaplastic. Cette initiative vise à sensibiliser massivement les estivants à la pollution par les plastiques, à collecter les déchets sur les plages et à les recycler.

En 2024, cette opération connaîtra sa cinquième édition et est devenue une référence, avec la participation de toutes les plages labellisées Pavillon Bleu. C’est une initiative reconnue et intégrée à la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, dont la Fondation est partie prenante.