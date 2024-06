PDR de Souss-Massa : clôture à Agadir du cycle d’ateliers de communication

vendredi, 14 juin, 2024 à 23:04

Agadir – Le cycle des ateliers provinciaux de communication autour du Programme de Développement Régional (2022-2027) de Souss-Massa, initiés dans le cadre du projet “Solutions décentralisées pour le développement régional (SoDeR), a pris fin vendredi à Agadir.

Supervisé par la Direction générale des collectivités territoriales en collaboration avec l’organisation allemande de coopération internationale GIZ, le projet SoDeR bénéficie à trois régions du Royaume, en l’occurrence celles de Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun.

Après les étapes de Tata (3 juin), Taroudant (6 juin), Chtouka Ait Baha (11 juin), Inzegane Ait Melloul et Tiznit (13 juin), l’étape finale d’Agadir Ida Outanane a constitué une occasion propice pour faire le tour d’horizon de toutes les questions relatives aux projets de développement, en particulier ceux portant sur les jeunes et les femmes, et débattre des démarches appropriées de suivi, de mise en œuvre et d’évaluation.

Intervenant à cette occasion, le vice-président de la région Souss-Massa, Hassan Marzouki, a invité toutes les parties prenantes à davantage d’engagement afin de réussir la mise en œuvre du PDR, dont certains projets sont déjà lancés et d’autres programmés, affichant un optimisme à cet égard étant donné le succès des rencontres de communication.

Le projet SoDeR contribuera à donner un nouvel élan pour l’établissement des bases de la planification stratégique au profit des acteurs du développement au niveau régional, ainsi qu’à fournir des données territoriales pour l’élaboration des plans et leur convergence, a-t-il souligné.

Il a également indiqué que cette rencontre est une occasion de discuter et d’adopter la vision stratégique de développement que le Conseil de la région mettra en œuvre au cours de ce mandat, rappelant que le succès du PDR dépend de la coopération entre le gouvernement, la région, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile, afin de donner corps à ses programmes ambitieux.

Pour sa part, Claudia Freudigmann, responsable de la GIZ, a souligné que ces rencontres de communication permettent aux différents acteurs d’apporter leur pierre à l’édifice.

“Ce processus est capital dans la mesure où il contribue à la consolidation des mécanismes de participation citoyenne et de démocratie participative, encourageant notamment les jeunes et les femmes à prendre part aux démarches de planification régionale”, a-t-elle dit, mettant l’accent sur l’importance de la concertation et du dialogue multi-acteurs afin d’apporter des solutions innovantes au service du développement.

Et Mme Freudigmann de rappeler que le projet SoDeR est composé de quatre axes : données de développement régional; renforcement des projets d’investissement régional; participation citoyenne et planification régionale; coopération multi-acteurs de la planification régionale.

Dédiées particulièrement aux jeunes et aux femmes, ces rencontres de communication entendent mettre en pratique, les principes de la participation citoyenne et de la démocratie participative, offrant ainsi la possibilité à tous les acteurs régionaux de se mettre autour de la même table et confronter leurs points de vue, l’objectif étant de s’approprier collectivement le PDR 2022-2027.