Plateforme des jeunes de Tarfaya, un pôle dédié à la promotion de l’entrepreneuriat

jeudi, 22 août, 2024 à 17:07

Tarfaya – La plateforme des jeunes de Tarfaya constitue un pôle local d’accueil, de suivi et de promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes de la province, leur permettant ainsi d’améliorer leurs revenus et de contribuer au renforcement de l’économie sociale et solidaire dans la région.

Cette structure, qui s’inscrit dans le cadre de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), est un incubateur d’entreprises et un espace dédié à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets.

La plateforme offre, en coordination avec l’INDH et ses différents partenaires, des espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation. Elle se veut, ainsi, un levier essentiel pour orienter les jeunes en les aidant à renforcer leurs compétences et à transformer leurs idées en projets concrets.

Des équipes spécialisées supervisent ces espaces en vue de soutenir les bénéficiaires, aussi bien en matière de conception de leurs projets, qu’au niveau de leur insertion professionnelle dans le marché de l’emploi.

Un total de 78 jeunes, femmes et hommes âgés de 18 à 45 ans, ont bénéficié de sessions de formation et d’accompagnement dans le cadre de l’axe entrepreneuriat, tandis que 48 autres ont bénéficié de plusieurs équipements dans le cadre de l’axe économie sociale et solidaire.

Dans ce sens, Kabira Benkir, cadre au sein du service de l’action sociale dans la Préfecture de la province de Tarfaya, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette plateforme constitue un espace de création et d’innovation au profit des jeunes, ainsi qu’un lieu de rencontre entre les différents acteurs concernés par l’insertion des jeunes dans la vie active.

L’INDH joue un rôle de catalyseur vis-à-vis des différents acteurs dans le domaine du développement économique local et de l’intégration des jeunes et ce, à travers quatre axes principaux, à savoir l’amélioration de l’employabilité des jeunes, l’appui de l’économie sociale et solidaire, le soutien de l’entrepreneuriat des jeunes et l’aide à l’accès aux opportunités d’emploi.