Le Policy Center for the New South célèbre une décennie de recherche et de dialogue

mardi, 16 juillet, 2024 à 16:58

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) a célébré, mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Rabat, une décennie de recherche et de dialogue, en présence d’un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, économiques et universitaires.

Cet événement, qui met en lumière l’engagement inébranlable du PCNS à encourager les idées novatrices, les débats politiques éclairés et la coopération internationale, ne célèbre pas seulement les réalisations passées du PCNS, mais se tourne également vers l’avenir, en renforçant l’engagement du Centre à faire progresser la connaissance et à promouvoir le dialogue au-delà des frontières.

Deux jours durant, les participants auront l’occasion de prendre part à une série de panels et d’entretiens informels, chacun d’entre eux étant minutieusement conçu pour approfondir les valeurs fondamentales et les contributions du Policy Center for the New South.

S’exprimant à cette occasion, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a souligné que la création du Policy Center avait pour objectif de doter le Maroc en particulier et l’Afrique de manière générale d’une institution de grande envergure, permettant d’accompagner les politiques publiques et de se connecter avec les autres Centres et institutions afin d’être en phase avec les mutations que connaît le monde.

Le PCNS est un Centre d’expertise pour les politiques publiques, combinant à la fois des approches et des méthodes scientifiques tout en faisant appel au savoir-faire d’experts de grand renom en matière de politiques publiques, a indiqué M. El Aynaoui, ajoutant que le Centre offre une large palette de produits de recherche, notamment des publications, des productions multimédia, outre l’organisation de conférences et la création de réseaux à l’échelle internationale.

Le président exécutif du PCNS s’est également attardé sur le programme “Atlantic dialogues emerging leaders” (ADEL), destiné à établir des liens entre les jeunes leaders du bassin atlantique et d’Afrique, qui font preuve de capacités de leadership et ont un fort sentiment d’engagement envers les problèmes sociaux et économiques auxquels sont confrontés leurs communautés en particulier et le monde en général.

Concernant cette célébration, M. El Aynaoui a noté que ce festival de deux jours, qui offre un programme complet mettant en exergue l’essence du travail du Policy Center, est l’occasion de faire le point sur le chemin parcouru et de se projeter dans les années à venir.

Au menu de cet événement figure une série de panels portant notamment sur “Le Maroc dans les prochaines 10 années”, “Le rôle des think tanks dans le nouveau Sud” ou encore “Qu’est-ce que le nouveau Sud ?”. Ces sessions ont pour objectif de fournir un aperçu approfondi sur le rôle central du think tank dans l’orientation des discussions politiques et l’offre d’une analyse perspicace sur les enjeux mondiaux.

Créée en 2014, le Policy Center for the New South est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique.

Ce Centre défend le concept d’un “nouveau Sud” ouvert, responsable et entreprenant, un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le reste du monde.

Le think tank se propose d’accompagner, par ses travaux, l’élaboration des politiques publiques en Afrique et de donner la parole aux experts du Sud sur les évolutions géopolitiques qui les concernent.