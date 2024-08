Port d’Agadir : une délégation nigériane visite le navire de recherche scientifique Al Hassan Al Marrakchi

samedi, 3 août, 2024 à 12:39

Agadir -Une délégation nigériane de haut niveau, a effectué, vendredi soir au port d’Agadir, une visite au navire de recherche scientifique Al Hassan Al Marrakchi.

Lors de cette visite qui s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, les membres de la délégation ont suivi des explications sur cette structure moderne dédiée aux recherches océanographiques et au développement des ressources halieutiques.

Long de 48 mètres, d’un volume de 1.238 tonnes et possédant une capacité d’accueil de 33 personnes, le navire Al Hassan Al Marrakchi est une plateforme polyvalente de recherche et d’observation océanographique de pointe.

Equipé de technologies de pointe pour promouvoir la recherche multidisciplinaire de l’écosystème marin, le navire est doté de laboratoires multifonctions, en acoustique, océanographie, hydrographie et en biologie marine, permettant de garantir une gestion durable des ressources halieutiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’Institut national de recherche halieutique (INRH), Abdelmalek Faraj a souligné que le navire Al Hassan Al Marrakchi est un véritable joyau de la recherche océanographiques et scientifique, notant que la visite de la délégation nigériane est l’occasion pour renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de promotion de la recherche halieutique.

Conduite par le ministre de la Marine et de l’Économie Bleue, Adegboyega Oyetola, la délégation nigériane avait auparavant visité le port de Tanger Med, le Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime à Bouznika, et le Centre national de Surveillance des Navires de Pêche à Rabat.

La délégation nigériane avait également visité la ville de Dakhla pour s’informer de l’expérience marocaine dans les domaines de la pêche maritime et des ports.