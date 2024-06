Port Tanger Med: Lancement de l’édition 2024 de l’opération “Marhaba”

mercredi, 5 juin, 2024 à 16:32

Tanger – La 24ème édition de l’opération “Marhaba” d’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a été lancée, mercredi au Port de Tanger Med.

A cet égard, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a mis en service le dispositif global d’accueil, activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie, qui s’intègre avec l’ensemble des dispositions et mesures mises en place par les différentes parties-prenantes intervenant dans la mise en œuvre de l’opération.

Dans une déclaration à la presse, le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Abdellah Omar Moussa, a souligné que l’opération “Marhaba 2024” a été lancée pour accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions, relevant que la Fondation estime que cette année sera “exceptionnelle”, grâce à une mobilisation globale et forte depuis le début de l’opération.

“On s’attend à ce que les prochains jours soient témoins d’une forte affluence des membres de la communauté marocaine désireux de passer l’Aïd Al-Adha avec leurs familles au Maroc”, a-t-il poursuivi, soulignant que la Fondation a veillé, dès le début de l’opération, à mobiliser 1.400 personnes, comprenant des cadres de la Fondation, des assistantes sociales, des médecins, du personnel paramédical et des volontaires, pour que l’opération se déroule dans de bonnes conditions.

M. Omar Moussa a assuré que la Fondation, en tant qu’interface humanitaire du Maroc et en pleine coordination avec les différents intervenants, qui ont mobilisé à leur tour tous les moyens logistiques et humains nécessaires, est disposée à accompagner et assister les membres de la communauté durant les phases d’arrivée et de retour.

Outre les services fournis dans les zones de transit, le responsable a indiqué que la Fondation a mis en place un service d’appel Marhaba, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’opération, en plus de la mobilisation du Bureau central de coordination (BCC), qui regroupe les représentants de tous les institutions gouvernementales et les services administratifs, afin de résoudre en urgence tous les problèmes qui peuvent être rencontrés par les Marocains du monde et de trouver des solutions adéquates.

Il a, par ailleurs, rappelé que plus de 3.126.000 Marocains du monde entier ont été accueillis dans le cadre de l’opération “Marhaba 2023”, estimant que “l’afflux des MRE sera exceptionnel” cette année également.

Interface principale de l’opération, la Fondation est présente à travers ses vingt-quatre (24) sites d’accueil Marhaba, où sont fournis les services d’assistance sociale et de prise en charge médicale.

Il est à noter que les prestations humanitaires disponibles dans les sites Marhaba sont complétées par le BCC qui est domicilié à Rabat et est supervisé par la Fondation. Il assure l’assistance téléphonique Marhaba, suit l’activité quotidienne de l’opération et s’assure de la bonne prise en charge des sollicitations.