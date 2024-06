Portugal : Le Maroc élu à la présidence de l’Union Mondiale de la Mutualité

samedi, 22 juin, 2024 à 11:15

Lisbonne – Le Maroc, en la personne de M. Brahim Al Atmani, président de la Mutuelle générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) et de l’Union africaine de la mutualité (UAM), a été élu, vendredi à Porto, à la présidence l’Union Mondiale de la Mutualité (UMM).

Cette élection est intervenue à l’occasion de la 6ème Assemblée générale de l’UMM organisée à Porto, en reconnaissance de l’expérience marocaine distinguée dans le domaine de la mutualité, qui a marqué un parcours distingué dans la gestion de la Mutuelle générale, indique un communiqué de la MGPAP.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Al Atmani a passé en revue les principaux piliers de la stratégie des instances dirigeantes de la Mutuelle générale, à travers l’adoption d’un plan stratégique quinquennal 2021-2025, visant le rapprochement, la qualité, la diversification et l’amélioration des prestations administratives, sociales et sanitaires au profit de plus de 453.000 adhérents et 423.000 de leurs ayants droit, à travers la mise en place de pôles régionaux, de directions régionales et provinciales et d’agences de services de proximité dans les différentes régions et provinces du Royaume, dans le cadre de la mise en œuvre effective du grand chantier social Royal relatif à la généralisation de la protection sociale et à la couverture sanitaire universelle porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce couronnement est le résultat des efforts considérables déployés par les instances dirigeantes actuelles pour asseoir les piliers de la décentralisation et de la déconcentration en transférant aux régions un certain nombre de compétences, telles que le suivi médical, le recouvrement, les plaintes et les dossiers de prévoyance sociale, a-t-il ajouté.

La présidence du Royaume de l’UMM “vient s’ajouter à la place de choix qu’occupe le Maroc au niveau africain à travers la présidence de l’UAM dans le but de promouvoir la coopération Sud-Sud, d’échanger les expériences et de tenter d’asseoir un système de mutualité solide qui a montré sa résilience face aux turbulences économiques, sociales et sanitaires, notamment lors de la pandémie du Covid-19, a précisé M. Al Atmani.

L’Assemblée générale de l’UMM a été également l’occasion de présenter l’expérience des caravanes médicales solidaires multidisciplinaires au profit des adhérents de la MGPAP et des catégories vulnérables et nécessiteuses, en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, dans les Provinces du Sud du 20 mai au 10 juin 2024, qui ont profité à plus de 53.235 bénéficiaires, toutes spécialités confondues.

A cette occasion, un hommage a été rendu à M. Al Atmani pour ses efforts de promotion du système de mutualité aux niveaux national, africain et international, relève le communiqué.

La 5ème Assemblée Générale de l’UMM s’était tenue l’année dernière à Laâyoune sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.