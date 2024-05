La préfecture d’arrondissements Moulay Rachid célèbre le 19ème anniversaire de l’INDH

dimanche, 19 mai, 2024 à 11:31

Casablanca – La préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid à Casablanca a célébré samedi le 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

La célébration tenue sous le signe ‘’Les 1000 premiers jours de la vie: Fondement de l’avenir de nos enfants’’ a été marquée par la présentation du bilan des projets inscrits dans le cadre de la troisième phase de cette initiative royale, surtout dans le volet concernant la santé de la mère et de l’enfant, outre la réflexion autour des moyens de résoudre les problématiques liées au développement du capital humain.

Dans son allocution, le gouverneur de la préfecture d’arrondissements Moulay Rachid, Jamal Mokhtatar, président du Comité préfectoral du développement humain, a souligné que la 3ème phase de l’INDH lancée le 19 septembre 2018 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI a insisté sur la nécessité de consolider les acquis enregistrés lors des précédentes phases et de réorienter les programmes de l’initiative sur le développement du capital humain et la promotion de la condition des générations montantes.

Tout en notant l’importance des mille premiers jours dans la vie de tout être humain, il a assuré que les programmes de l’INDH accordent à l’appui de ce constat un intérêt particulier à la qualification du capital humain et aussi à l’amélioration de la santé maternelle et infantile, et ce, dans le respect d’une démarche de gouvernance.

D’où, pour lui, l’importance de la mutualisation des efforts et de la convergence entre les programmes de l’INDH portés par l’ensemble des acteurs sociaux aux fins de résoudre les problématiques relatives à la promotion du capital humain et tout particulièrement la question de la santé de la mère et de l’enfant.

Sur toujours ce registre, il a aussi jugé nécessaire de disposer de statistiques précises et fiables sur la santé maternelle et infantile au niveau de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid et ce, pour pouvoir répondre de manière efficiente et ciblée aux attentes exprimées.

Pour sa part, le chef du service de l’action social à la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid, Said Traoua, a fait savoir que les projets de l’INDH programmés jusque-là au niveau de la préfecture se chiffrent à neuf dont cinq déjà réalisés pour un coût de plus de 2 millions de dirhams.

Des projets qui portent sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé au profit des femmes enceintes et des nourrissons à l’hôpital provincial et dans les centres de santé, la sensibilisation au sujet de la santé maternelle et infantile ainsi que la puériculture, outre la promotion de la santé scolaire dans les établissements d’enseignement préscolaire et primaire, a-t-il précisé.

Concernant les projets programmés pour l’année en cours, il a indiqué que huit centres de santé ont été dotés de tables de gynécologie (800 femmes enceintes bénéficiaires) et 16 autres équipés en cardiofréquencemètres et concentrateurs d’oxygène (900 bénéficiaires).

Pour sa part, Brahim Aït Al Asri, responsable du service administratif et économique à la Délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid, a mis en avant l’importance des campagnes de sensibilisation lancées dans le cadre d’un partenariat avec l’INDH, en faveur de l’amélioration des pratiques en nutrition durant les premiers mois du nourrisson.

Il a annoncé, à ce propos, l’organisation au niveau de cette préfecture d’une campagne allant du 22 mai au 22 juin dans l’ensemble des maternités basés dans les centres de santé et l’hôpital provincial.

Les participants à cette cérémonie ont ensuite effectué une visite au Centre d’éveil pour l’éducation et la formation Abou Alaâ Al Maari, réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH, l’Académie régionale d’éducation et de formation de Casablanca-Settat ainsi que la Délégation provinciale de l’éducation, du préscolaire et des sports.

Ils ont aussi visité le service de pédiatrie et la maternité au centre hospitalier provincial à la préfecture de Moulay Rachid.