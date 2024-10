Préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid / INDH : Journées d’étude sur le handicap et la convergence des interventions

jeudi, 31 octobre, 2024 à 9:11

Casablanca – Des journées d’étude sur le handicap, organisées par le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid, se sont ouverts mercredi à Casablanca, sous le thème “La convergence des interventions, garantie de la qualité des services”.

Ces journées d’étude, qui se tiennent sur deux jours, avec la participation de plusieurs acteurs et intervenants sociaux, constituent une occasion de débattre et d’échanger les idées autour du thème de l’handicap, qui revêt une importance capitale.

Elles offrent également une opportunité pour évaluer les projets réalisés en faveur de cette catégorie et pour mobiliser tous les acteurs concernés au niveau de la préfecture, tout en les sensibilisant à l’importance et à la sensibilité de ce sujet.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid, président du CPDH, Jamal Makhtatar, a indiqué que ces journées d’étude s’inscrivent dans le cadre de l’importance que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde aux catégories en situation de vulnérabilité en général, et aux personnes en situation de handicap en particulier, afin de leur permettre de s’intégrer dans leur environnement socio-économique.

Il a souligné qu’en vue de renforcer la convergence des programmes sectoriels, qui constitue la base de la planification des projets et qui oriente les interventions, la préfecture organise ces journées d’étude afin d’atteindre des objectifs qui serviront de feuille de route pour orienter les interventions des Comités de gouvernance territoriale dans le traitement des questions relatives à cette catégorie.

Il s’agit essentiellement de mettre en place une base de données statistique sur le handicap, permettant de situer la préfecture, d’évaluer le degré d’intégration des personnes en situation de handicap dans leur environnement socio-économique, et d’identifier les obstacles à cette intégration et de déterminer les besoins pour garantir l’efficacité des interventions.

De son côté, le chef de la Division de l’action sociale à la préfecture, Saïd Traoua, a fait savoir que cette activité s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’INDH envers les catégories en situation de vulnérabilité, notamment à travers le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, en étant conscient de l’importance de soutenir ces catégories et de leur permettre de s’intégrer dans leur environnement socio-économique, en particulier les personnes en situation de handicap.

M. Traoua a fait remarquer que ces journées constituent une opportunité pour renforcer le principe de convergence entre les programmes de l’INDH et les programmes et projets des acteurs sociaux, afin de répondre aux problématiques liées à l’intégration des personnes en situation de handicap dans leur environnement socio-économique.

Pour sa part, la déléguée provinciale de l’Entraide nationale, Amina Fouassi, a exposé les efforts déployés en matière d’encadrement et d’orientation des personnes en situation de handicap, notamment à travers les Centres d’Orientation et d’Aide aux Personnes en Situation de Handicap, en précisant que ces centres couvrent les zones urbaines et rurales de toutes les régions du Royaume (78 centres).

Elle a ajouté que ces centres constituent une référence pour l’orientation et l’aide aux personnes en situation de handicap au niveau territorial, soulignant qu’ils font office de guichet unique spécialisé dans le domaine du handicap, auquel les personnes en situation de handicap, leurs familles et tous les acteurs concernés dans ce domaine peuvent s’adresser.

Il est à noter que le programme de ces journées d’étude comprend la tenue de deux conférences : la première porte sur les défis et la réalité du handicap au niveau de la préfecture, avec un accent particulier sur les problèmes psychologiques et sociaux auxquels les enfants en situation de handicap peuvent être confrontés, ainsi que les moyens de les gérer, et les défis auxquels cette catégories d’enfants font face pour accéder aux services sociaux.

Quant à la deuxième conférence, qui sera axée sur la réalité et les perspectives de la scolarisation des enfants en situation de handicap au niveau de la préfecture, elle abordera notamment les moyens d’améliorer l’environnement d’apprentissage pour promouvoir l’accès à la scolarisation pour les enfants en situation de handicap, et de garantir une éducation inclusive et efficace pour eux.