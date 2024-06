Le président du CCME plaide pour un accompagnement de la diaspora marocaine adapté aux nouvelles mutations

mardi, 25 juin, 2024 à 22:36

Rabat – Le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, a souligné, mardi à Rabat, la nécessité d’accompagner davantage la diaspora marocaine qui ne cesse de croitre et de se diversifier, rappelant le Discours Royal du 20 août 2022 dans lequel Sa Majesté le Roi avait appelé au renforcement de la contribution des MRE dans les chantiers de développement.

Le Maroc doit en permanence ouvrir de nouveaux consulats, en vue d’assurer des services consulaires aux MRE et de tirer profit de cette diversité culturelle transnationale sur fond de la mondialisation”, a plaidé M. El Yazami qui intervenait lors de l’événement “Carte Blanche” organisé par le Club des journalistes accrédités au Maroc (CJAM) sur le thème “Les Marocains du monde face aux nouvelles mutations et enjeux”.

Passant en revue les différents défis auxquels sont confrontés les Marocains résidant à l’étranger (MRE) sur les plans politique, économique et socio-culturel, entre autres, M. El Yazami a plaidé pour une “modernisation” de la politique publique en faveur de la communauté des MRE, en l’adaptant aux mutations et enjeux internationaux, notamment dans les pays d’accueil.

Il a tenu à rappeler que “le Maroc dispose depuis belle lurette d’une politique dédiée à la diaspora, laquelle est mise en œuvre grâce à un dispositif mis en place depuis les années 90 notamment avec la création de la Fondation Hassan II pour les MRE.

S’attardant sur les nouvelles générations de MRE, le président du CCME a mis l’accent sur le rétablissement du lien social avec ces jeunes qui ont grandi ailleurs, notamment ceux qui ont des niveaux très élevés avec différentes aspirations, notant que le Maroc “a besoin de ses compétences à l’étranger pour faire face à des défis internes”.

Dans ce sens, M. El Yazami n’a pas manqué de mettre en avant les multiples performances réalisées par les Marocains du monde dans nombre de domaines, contribuant ainsi au rayonnement de la diaspora marocaine à l’échelle internationale.

Sur un autre registre, M. El Yazami a mis l’accent sur les différentes actions menées par le Royaume pour la régularisation de la situation des immigrés, notamment subsahariens, faisant remarquer que le Maroc s’érige en leader en la matière avec le lancement en 2013 d’une nouvelle politique migratoire et l’élaboration de la Stratégie nationale d’immigration et d’Asile (SNIA), entre autres.

“C’est un signal fort émis par le Maroc qui a aussi apporté sa pierre à l’édifice de l’élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Pacte de Marrakech 2018)” s’est-il félicité, mettant en exergue le rôle essentiel joué par le Maroc ces 20 dernières années dans la gouvernance de la question migratoire.

L’évènement “Carte blanche” offre un espace d’expression aux invités, afin qu’ils puissent s’exprimer dans leur domaine de spécialisation, en abordant des sujets et questions qui préoccupent l’opinion publique, a déclaré à la MAP le président du CJAM, Jalal Al Makhfi.

Cette rencontre, qui coïncide avec le début de la saison de retour des Marocains du Monde, vise à débattre de diverses questions et problématiques émergentes les concernant, a-t-il ajouté.

Le CJAM est ouvert aux institutions aussi bien publiques que privées, ainsi qu’aux acteurs internationaux et régionaux opérant dans le domaine médiatique. Le but étant de promouvoir l’échange et le dialogue constructif pour faciliter le travail des représentants de la presse étrangère au Maroc.