Promotion de l’entrepreneuriat: Tenue à Aïn Chock de la 1ère édition de “l’INDH Tech-Day by Hack&Pitch”

mardi, 4 juin, 2024 à 18:50

Casablanca – La préfecture d’arrondissement de Ain Chock et le mouvement Hack&Pitch ont organisé, mardi, au Smart Centre Incubateur Aïn Chock à Casablanca, la 1ère édition de “l’INDH Tech-Day by Hack&Pitch”, destinée à la promotion de l’entrepreneuriat.

Initié dans le cadre de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), cet événement a été marqué par l’organisation de trois panels animés par des spécialistes et entrepreneurs, portant sur l’employabilité des NEETS (Catégorie de personnes sans emploi, ne poursuivant pas d’études et ne suivant pas de formation), le marketing digital au service des entrepreneuses, et l’e-commerce comme accélérateur de l’entrepreneuriat digital et territorial.

Ont eu lieu également, à l’occasion de cet événement, le lancement de la troisième édition de “EBTAKIR Women” et la présentation de deux nouveaux programmes: EBTAKIR 5 “Solutions plurielles, pour les personnes à besoins spécifiques” et EBTAKIR 6 “Formation intensive et continue en robotique et intelligence artificielle (IA) spécial pour les 14-35 ans”.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente du mouvement Hack&Pitch, Marwa Cheikh Youssef a mis en avant l’importance de l’organisation de la 1ère édition de “l’INDH Tech-Day by Hack&Pitch”, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des jeunes et des femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat et l’encadrement des porteurs de projets.

Par ailleurs, Mme Cheikh Youssef a souligné le “grand succès” du programme “EBTAKIR Women”, expliquant que ce programme dédié aux femmes est un condensé de formation en E-commerce.

Concernant le programme “EBTAKIR 5”, elle a indiqué que ce dernier s’adresse aux personnes à besoins spécifiques ainsi que leurs proches, précisant qu’il s’agit de rendre la ville smart et inclusive à l’horizon 2030, grâce à des projets digitaux.

Elle a fait savoir, en outre, que le programme “EBTAKIR 6” a pour objectif de former les jeunes au Coding, ajoutant que cette formation certifiante permettra à ces jeunes de maitriser l’IA et leur offrira la possibilité d’intégrer le marché de travail.

Le programme EBTAKIR s’inscrit dans le cadre de la phase III de l’INDH et a pour objet de renforcer l’entrepreneuriat et la création de startups à fortes valeurs ajoutées chez les aspirants entrepreneurs, notamment dans les métiers de l’E-commerce.

Abordant l’apport du Smart Centre Incubateur Aïn Chock, la cheffe de la division de l’Action sociale à la préfecture d’arrondissement de Ain Chock, Hind Hanine, a indiqué, pour sa part, que ce centre fait partie de l’écosystème de l’INDH, comprenant une plateforme pour les jeunes et plusieurs centres visant à orienter et accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets.

Mme Hanine a expliqué que dans le cadre de la phase III de l’INDH, les services offerts par le Smart Centre Incubateur Aïn Chock ont profité à plus de 6.200 jeunes hommes et femmes, ainsi que des femmes en situation de précarité.