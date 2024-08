Province de Berkane : Coup d’envoi de la 5ème édition du Festival régional des figues

jeudi, 22 août, 2024 à 23:16

Aghbal (Province de Berkane) – Le coup d’envoi de la 5ème édition du Festival régional des figues ’’Karmouss Aghbal”, a été donné, jeudi à Aghbal dans la province de Berkane, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Placé sous le thème «Le Figuier, pilier du développement des systèmes de production résilients et durables», le festival est organisé par l’Office national du conseil agricole (ONCA) en partenariat avec le Conseil communal d’Aghbal et l’Association Garmaouen des producteurs de figues d’Aghbal.

Cette édition qui se poursuivra jusqu’au 25 août, connaît la participation d’une trentaine d’exposants issus de coopératives.

Le ministre était accompagné à cette occasion par le gouverneur de la province de Berkane, du président de la commune d’Aghbal, d’élus de la région, du président de l’Association nationale des ovins et caprins (ANOC) et du Directeur général de l’ONCA, ainsi qu’une délégation de responsables du ministère.

Le festival a pour objectif de valoriser la filière figue dans la région de l’Oriental, de favoriser les échanges d’expériences entre les professionnels et d’explorer les opportunités de développement de cette filière, notamment à travers l’organisation professionnelle et l’encadrement des producteurs.

L’organisation de cet événement à vocation socio-économique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan agricole régional, visant à faire connaître les atouts et à valoriser les spécificités de la commune d’Aghbal, tant sur le plan culturel que naturel.

A l’échelle nationale, la superficie consacrée à la culture du figuier est estimée à 70.000 hectares, avec une production d’environ 120.000 tonnes.

Plus particulièrement dans la région de l’Oriental, le figuier s’étend sur une superficie de plus de 1.380 hectares, avec une production estimée à 3.000 tonnes, dont la province de Berkane représente 640 hectares pour une production avoisinant 1.200 tonnes.

Sadiki a souligné dans une déclaration à la presse que ce festival a pour objectif de développer davantage la filière de figuier et de promouvoir sa culture et sa commercialisation, notant que la commune d’Aghbal se caractérise par des variétés très prisées de figuiers.

Rappelant que la superficie consacrée à la culture du figuier au niveau national est estimée à 70.000 hectares, le ministre a fait remarquer que le but escompté dans le cadre de la stratégie agricole ’’Génération Green’’ consiste en l’extension de la superficie dédiée à cette filière et l’introduction de nouvelles variétés.

Le figuier est l’un des arbres fruitiers les plus résilients aux changements climatiques, a-t-il dit, faisant remarquer que cette filière joue un rôle important dans le développement socio-économique des régions.

De son côté, le Directeur général de l’Office national du conseil agricole, Jaouad Bahaji, a mis l’accent sur l’ambitieux programme du ministère de l’Agriculture pour le développement de cette filière et sur les efforts déployés par l’Office en matière de formation et d’encadrement des producteurs.

Il a également souligné l’intérêt accordé dans le cadre du programme du ministère concernant l’accompagnement et le financement des coopératives, notamment les coopératives de service, la commercialisation et l’organisation professionnelle.

Selon ses promoteurs, cet événement socio-économique a pour objectif aussi de faire connaître les potentialités touristiques de la commune d’Aghbal et ses spécificités culturelle, artistique et naturelle.

Outre des stands qui présentent aux visiteurs les différentes variétés de figues et la diversité des produits du terroir (huile d’olives, miel …) dont jouit cette région, le programme de cette manifestation prévoit des rencontres de sensibilisation et des exposés axés sur la culture du figuier et les moyens et opportunités offerts pour développer et valoriser cette filière.