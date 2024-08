Province d’Errachidia : inauguration et lancement de plusieurs projets de développement

dimanche, 18 août, 2024 à 14:49

Errachidia – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés, et d’autres lancés, dans la province d’Errachidia, à l’occasion des célébrations marquant le 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et le 61ème anniversaire de la Fête de la Jeunesse.

Ainsi, le wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchaab Yahdih a procédé samedi à la commune de Boudnib, à l’inauguration d’un centre de santé urbain de niveau II devant renforcer l’infrastructure sanitaire de la région et rapprocher les services de santé au profit de la population.

Cette infrastructure sanitaire qui a nécessité un budget global de plus de 9 millions de dirhams, comprend notamment des services de radiologie, d’échographie, d’accouchement, de stérilisation, de santé scolaire, de suivi des maladies chroniques ainsi que des dépôts de médicaments, une pharmacie et des sanitaires.

Selon la déléguée provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Errachidia, Darouich Ilham, l’inauguration de ce centre de santé s’inscrit dans le cadre des programmes du ministère de tutelle portant sur la mise en œuvre du chantier Royal relatif à la réforme du système de santé.

Cette infrastructure hospitalière, dotée d’équipements logistiques et biomédicaux de haute qualité, prévoit d’offrir des services de santé à plus de 13.000 habitants issus de milieux urbain et rural, a fait savoir M. Darouich.

Au niveau de la commune d’Aoufous, la Wali a procédé à l’inauguration d’une plateforme vocale installée au niveau du site touristique d’Ouled Chaker. Mise en place par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), cette borne sonore entend offrir aux touristes, marocains et étrangers, une expérience enrichissante en plusieurs langues et leur faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de l’oasis de Ziz.

Dans la commune territoriale de Erteb, la Wali a donné le coup d’envoi des travaux de sécurisation et de renforcement du réseau d’approvisionnement en eau potable du ksar El Blaghma.

D’un coût global de l’ordre de 4,95 MDH, ce projet dont les travaux s’étale sur six mois, consiste en la mise en place notamment d’une station de déminéralisation de l’eau, des réservoirs d’eau, une station de pompage en sus d’une unité de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire.

Le Wali, qui était accompagné d’une délégation composée d’élus, des chefs de services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, s’est par ailleurs enquis des projets de mise à niveau de huit maisons des jeunes au niveau des communes d’Errachidia (2), Erfoud, Rissani, Jorf, El Khang, Boudnib et Mdaghra en sus de l’aménagement et le revêtement en gazon synthétique de quatre terrains de sport de proximité.