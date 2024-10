Province d’Errachidia : M. El Bouari s’enquiert de plusieurs projets de développement agricole et rural

mercredi, 30 octobre, 2024 à 23:19

Aoufous (province d’Errachidia) – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, s’est enquis, mercredi, au niveau de la commune d’Aoufous (Province d’Errachidia), d’une série de projets de développement agricole et rural, notamment ceux visant la préservation, la réhabilitation et la promotion des écosystèmes oasiens.

Le ministre a été accompagné lors de cette visite, effectuée peu avant le coup d’envoi de la 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024), du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Essaid Zniber, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d’élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Au niveau de l’oasis d’Ouled Chaker, des explications ont été fournies à M. El Bouari et la délégation l’accompagnant sur le Programme national de lutte contre les incendies et l’aménagement et réhabilitation des oasis, mis en œuvre dans le cadre de conventions de partenariat entre les acteurs concernés.

Le programme comprend l’aménagement de pistes, équipement des oasis avec des bouches d’incendie, l’éclairage solaire, l’installation de centres de la protection civile et des miradors de surveillance pour l’intervention rapide, l’aménagement de seguias et khettaras, la distribution des vitro-plants, le nettoyage des touffes, ainsi que la formation, la sensibilisation et l’accompagnement des coopératives.

M. El Bouari s’est également informé d’un projet portant sur le transfert des eaux de crue de oued Gheriss vers Ziz au niveau du seuil Maktaa Sfae. D’un montant de 11 millions de dirhams (MDH), ce projet ciblant une superficie de 1.200 ha devrait bénéficier à 6.770 personnes et contribuer à l’amélioration de la situation des ressources hydriques de surface tout en alimentant les nappes et créant plus de 364.000 journées de travail.

La visite de terrain de M. El Bouari a également été l’occasion de s’informer du projet de création et de l’équipement en énergie solaire des stations de pompage pour l’irrigation dans la zone d’action de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) de Tafilalet. Ce projet vise à réduire la dépendance énergétique en utilisant les ressources renouvelables et à diminuer les coûts d’exploitation pour les agriculteurs tout en atténuant les effets de la rareté des ressources en eau.

Ce projet, qui ambitionne par ailleurs l’irrigation de près de 1000 ha, bénéficiera à quelque 84 associations des usagers des eaux et 2670 agriculteurs en sus de la création de 5.000 journées de travail.

M. El Bouari s’est également enquis du programme de réparation des dégâts des crues enregistrées en septembre dernier au niveau de la zone d’action de l’ORMVA de Tafilalet. Ce projet, qui concerne une superficie de 8.000 ha, devrait profiter à plus de 10.000 agriculteurs pour un budget de 58 MDH.

Côté promotion de l’emploi des jeunes, le ministre s’est informé des différents projets d’appui destinés aux ayant droits pour la réalisation de projets agricoles sur les terrains collectifs ainsi que des initiatives d’entreprenariat portées par les jeunes de la région.

Des explications ont été également fournies au ministre sur la plateforme vocale installée au niveau du site touristique d’Ouled Chaker. Mise en place par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), cette borne sonore offre aux touristes, marocains et étrangers, une expérience enrichissante en plusieurs langues leur permettant de mieux connaître le patrimoine matériel et immatériel de l’oasis de Ziz.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de développement des oasis à l’ANDZOA, Kamal Lamhasni, a souligné que l’Agence œuvre pour la réhabilitation et la préservation des zones oasiennes contre toutes les menaces qui pourraient impacter leur durabilité.

“L’ANDZOA a adopté une stratégie claire basée sur trois axes à savoir la qualification de l’élément humain, la promotion économique et le renforcement de la valeur ajoutée des zone oasiennes en sus de la réhabilitation et la préservation des oasis, en particulier dans un contexte marqué par les changements climatiques”, a-t-il expliqué.

M. Lamhasni a, en outre, mis en avant l’importance des projets réalisés avec les différents partenaires de l’Agence, citant à titre d’exemple le Projet de renforcement de la gestion durable et de la résilience au changement climatique dans les écosystèmes oasiens au Maroc (PROGREEN), une initiative menée en partenariat avec la Banque Mondiale visant à renforcer la gestion intégrée des écosystèmes oasiens en vue d’améliorer la résilience climatique dans les oasis au Maroc.

Ces différents programmes et projets permettront d’accélérer le développement durable des zones oasiennes, l’amélioration des conditions de vie des populations locales ainsi que l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole.