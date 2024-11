Province d’Essaouira: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement

vendredi, 8 novembre, 2024 à 15:31

Essaouira – Plusieurs projets de développement dans différents domaines ont été inaugurés et lancés, jeudi, dans plusieurs communes de la province d’Essaouira, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Ces projets, dont l’inauguration et le lancement se sont déroulés en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du secrétaire général de la préfecture, Driss Alahlah, de chefs des services extérieurs concernés, d’élus et de représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que d’acteurs de la société civile et d’autres personnalités, visent à améliorer les conditions de vie des habitants et à renforcer les infrastructures locales.

Ainsi, un nouveau lycée collégial a été inauguré dans la commune rurale de Moulay Bouzerktoun, située à 25 km au nord de la Cité des Alizés.

L’établissement, qui accueille désormais 99 élèves, dont 41 filles, dispose d’infrastructures modernes, incluant 9 salles d’enseignement général, 4 salles de sciences, 3 salles dédiées aux travaux pratiques, une bibliothèque, une cantine scolaire et un internat pouvant accueillir 160 élèves, outre des dépendances sanitaires.

Par la même occasion, un projet de construction d’une piscine semi-olympique couverte a été lancé à Essaouira, avec un investissement de plus de 18,6 millions de dirhams (MDH), visant à renforcer l’offre sportive locale et à offrir à la population souirie un espace moderne et adapté à la pratique de la natation.

Dans la même dynamique, un autre projet a été lancé pour la construction de six terrains de proximité en gazon synthétique dans la Cité des Alizés, avec un budget d’environ 3,9 MDH.

A cette occasion, le directeur provincial de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Noureddine Laghzaoui El Aoufi, a indiqué que ces installations sportives modernes permettront de consolider les infrastructures sportives locales et de promouvoir la pratique du sport, en particulier auprès des jeunes.

Par la suite, un projet d’approvisionnement en eau potable a été lancé, visant à desservir six douars de la commune rurale d’Akermoud, à partir d’une station de dessalement d’eau récemment mise en service à Bhibeh.

Financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à hauteur de 5,94 MDH, ce projet ambitieux vise à répondre aux besoins croissants en eau potable dans cette partie du territoire national, particulièrement exposée aux défis de stress hydrique.

Enfin, le gouverneur et la délégation l’accompagnant se sont rendus au douar Ouassane, dans la commune rurale de Sidi Kaouki, située à 25 km au sud d’Essaouira, pour inaugurer un projet d’approvisionnement en eau potable en faveur d’une unité scolaire de cette localité.