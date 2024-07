Province d’Essaouira: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement

jeudi, 25 juillet, 2024 à 23:09

Essaouira – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés, jeudi, dans plusieurs communes de la province d’Essaouira et ce, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Ces projets, dont l’inauguration et le lancement se sont déroulés en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du secrétaire général de la préfecture de la province, Driss Alahla, des élus locaux, des chefs des services extérieurs, des représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des acteurs de la société civile et d’autres personnalités, visent entre autres à améliorer les infrastructures locales, renforcer les services publics et stimuler le développement économique de la province.

Dans ce cadre, un nouveau centre de secours relevant de la Direction Générale de la Protection Civile a été inauguré dans la commune de Tamanar (située à environ 70km d’Essaouira) pour un coût de 1,72 millions de dirhams (MDH) et bénéficiera à 16 communes territoriales, dont 2 urbaines.

Erigé sur une superficie globale de 2.000 m2, ce projet vise à rapprocher les services de la protection civile des habitants de la région et à améliorer la réactivité des interventions pour contenir la propagation des incendies dans cette partie du territoire national.

Doté d’équipements modernes et d’un capital humain qualifié, le nouveau centre de secours a également pour mission de garantir des interventions rapides et efficaces en cas d’accidents routiers, renforçant ainsi la sécurité et la résilience de la commune et des localités avoisinantes face aux situations d’urgence.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mounir Aderdour, président de la commune de Tamanar, a estimé que ce “projet important aura un impact significatif sur le renforcement de la sécurité et de la protection civile dans la région”.

Il a, dans ce sens, souligné que la mise en place de ce nouveau Centre permettra non seulement de réduire les délais d’intervention en cas d’urgence, mais également d’améliorer la qualité des services de secours offerts aux populations locales.

Par la même occasion, la délégation a donné le coup d’envoi aux travaux de reconstruction de la route provinciale (RP N°22.01) reliant la commune de Sidi Ahmed Essayeh vers la commune de Tafedna, à partir de la plage d’Iftane, sur une distance de 14 km à partir du point kilométrique 440+45.

Avec un investissement total de 30,5 MDH, ce projet routier, dont les travaux s’étendront sur une période de 12 mois, s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement Régional (PDR) et vient compléter une série d’autres projets similaires actuellement en cours de réalisation dans la province.

“Ce projet a pour objectif d’améliorer l’attractivité économique des zones rurales en développant le réseau routier local, en optimisant et en réhabilitant les axes existants, ainsi qu’en renforçant les conditions de sécurité routière”, a fait savoir, de son côté, le directeur provincial de l’Equipement et de l’Eau, Mohamed Motor.

Dans la foulée, il a précisé que la reconstruction de cette route provinciale entend désenclaver les zones rurales et améliorer les conditions de circulation, tout en contribuant à la réduction des disparités territoriales.

Par ailleurs, la délégation a également lancé les travaux de construction de la route provinciale (RP N°22.14) sur une distance de 35 km à partir du centre de la commune d’Aguerd, dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

“Ce projet routier qui a nécessité un investissement total de 28,11 MDH a pour finalité de désenclaver les douars et les zones de production agricole, faciliter la commercialisation des produits du terroir locaux et améliorer l’accès des habitants aux services essentiels”, a expliqué, dans une déclaration similaire, Yassine Bouaz, chef de Service des Équipements de Base à la préfecture de la province d’Essaouira.

Et d’ajouter que les composantes du projet englobent notamment les travaux préparatoires, le renforcement et la construction de la chaussée, l’édification d’ouvrages d’art, ainsi que la réalisation et le revêtement de la voie.