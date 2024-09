Province de Guercif : Engagement citoyen spontané pour faciliter le travail des équipes de recensement

samedi, 7 septembre, 2024 à 18:31

Guercif – Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024) dans la province de Guercif se poursuit, à l’instar du reste des provinces et régions du Royaume, dans un cadre de responsabilité et de forte mobilisation, rehaussé par une implication volontaire et spontanée des ménages, tant en milieu urbain que rural, dans cette opération à portée stratégique.

Cette opération, qui se déroule tout au long de ce mois, sous la supervision de la Direction régionale du HCP de l’Oriental, connaît une forte mobilisation des équipes de recensement et une implication sans faille des différents services et institutions concernés, afin de surmonter les difficultés et contraintes auxquelles pourrait se heurter la réussite de ce projet d’envergure, d’autant que la province de Guercif se distingue par son caractère rural et son vaste territoire.

Dans ce contexte, le superviseur provincial du recensement à Guercif, Faïçal Lhaoul, a confirmé que le processus de collecte des données dans le cadre du 7ème recensement général de la population et de l’habitat va bon train, dans une ambiance caractérisée par l’enthousiasme, la responsabilité et l’engagement, ainsi qu’une adhésion spontanée, sérieuse et large de la part des citoyens, aussi bien dans les zones urbaines que rurales.

Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que cette opération d’importance cruciale se distingue cette fois-ci par l’utilisation d’outils numériques modernes pour la collecte des données, notant que la province de Guercif connaît la mobilisation de 265 participants, comprenant 195 enquêteurs, dont 100 déployés en milieu rural, et 63 observateurs (38 dans le monde rural), en plus de sept superviseurs communaux.

M. Lhaoul a également fait savoir que la catégorie des étudiants et des titulaires de certificats représente 70 pour cent du total des participants à ce processus, tandis que le pourcentage de femmes s’élève à 31 pc.

Pour sa part, le superviseur communal, Tairi Abdelkader, a indiqué que l’opération de collecte de données auprès des ménages s’effectue dans de bonnes conditions et se distingue par une interaction spontanée, un bon accueil et une grande coopération des habitants, notant que les équipes en charge du recensement s’attèle à collecter des informations à caractère général liées principalement à l’accès des citoyens aux services de base, notamment l’éducation, la santé, la couverture sociale, l’eau potable et l’électricité.

S’agissant des moyens logistiques et informatiques mis à la disposition des équipes déployées sur le terrain en zone rurale afin de surmonter les contraintes et difficultés pourront entraver leur travail, il a mis l’accent sur l’octroi de 265 tablettes et 100 chargeurs portables, en plus de la mobilisation de 61 véhicules et chauffeurs pour faciliter les déplacements des participants, en plus de la prise en charge de l’hébergement de certains enquêteurs travaillant dans des zones éloignées et reculées.

Approché par la MAP, un habitant de la commune d’Assebbab dans la province Guercif, a salué le niveau de communication des équipes de recensement, notant que la participation à cette opération organisée tous les 10 ans est un devoir national, et donc tous les citoyens doivent contribuer à sa réussite et faciliter le travail des équipes retenues à cet effet.

Lors de ce RGPH, un double questionnaire est utilisé afin de collecter les données auprès des ménages. Le premier questionnaire est court et comprend des questions liées aux structures démographiques et à des phénomènes comme la migration internationale et la mortalité, alors que le second, plus long et plus détaillé, comprend aussi des questions sur de nouveaux sujets, notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement.

Réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies, le Recensement général de la population et de l’habitat revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.