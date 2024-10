Province de Guercif: Forte impulsion de l’INDH à l’enseignement préscolaire

lundi, 14 octobre, 2024 à 19:19

Guercif – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a accordé une grande attention, dans sa troisième phase (2019-2023), à la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau de la province de Guercif, en créant et en équipant 109 unités préscolaires destinées à accueillir les enfants âgés de 4 à 6 ans dans les différentes communes de la province.

Cet engagement fort de l’INDH s’explique par le rôle important de l’enseignement préscolaire comme l’un des piliers fondamentaux de la réforme du système éducatif au Maroc.

Cette réforme a permis de jeter des bases solides pour la scolarisation des enfants à un âge précoce et le renforcement de leurs capacités linguistiques et cognitives, en parfait accord avec les efforts visant l’instauration de l’équité et la réduction des disparités spatiales et sociales.

Dans cette perspective, les interventions de l’INDH, qui a fait de la généralisation de l’enseignement préscolaire un axe prioritaire de sa troisième phase, ont impacté positivement la scolarisation de la petite enfance, notamment en milieu rural.

En effet, les grands efforts déployés ont abouti à la création, l’équipement et la gestion d’un grand nombre d’unités, entre 2019 et 2023, dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, et son axe relatif lié au soutien à l’enseignement préscolaire.

Le chef de la Division de l’action sociale (DAS) de la préfecture de la province de Guercif, Hassan Kara, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que l’INDH, plus particulièrement durant sa troisième phase, a accordé une grande attention à la promotion et à la généralisation de l’enseignement préscolaire, contribuant ainsi à améliorer les conditions d’accueil des enfants et à leur assurer une éducation de qualité et le développement de leur personnalité.

Il a expliqué que le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Guercif a œuvré, entre 2019 et 2023, à la création de 109 unités préscolaires, surtout dans les zones rurales et reculées, en partenariat avec la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) et la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, avec une enveloppe budgétaire d’environ 40,4 millions de dirhams (MDH) dédiée à la construction, l’équipement et la gestion (pour une durée de deux ans).

Selon M. Kara, ces unités, réparties sur l’ensemble des communes de la province, bénéficient à 1.200 enfants, dont 48% de filles, et contribuent à améliorer les capacités cognitives de ces enfants, à développer leur personnalité, à les préparer à une meilleure intégration dans le primaire et à les aider à réussir leur parcours scolaire.

De son côté, le responsable provincial de la FMPS à Guercif, Mehdi Guennouni, a indiqué que le nombre total d’unités préscolaires gérées par la Fondation au niveau de la province, y compris les unités réalisées dans le cadre de l’INDH, s’élève à 233 unités, profitant à 2.900 élèves.

Il a fait savoir que la Fondation a mobilisé tous les moyens, outils et équipements pédagogiques nécessaires pour offrir de meilleurs services aux bénéficiaires, dont le nombre est en constante augmentation, et ce en coordination et en coopération avec le Comité local de développement humain et les autres partenaires.