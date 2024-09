Province de Midelt : Inauguration de plusieurs projets scolaires et socio-sportifs

lundi, 16 septembre, 2024 à 13:21

Midelt – L’actuelle rentrée scolaire au niveau de la province de Midelt est placée sous le signe du renforcement de l’offre éducative et socio-sportive avec l’inauguration et le lancement, samedi, de plusieurs établissements scolaires et des terrains de sports de proximité.

Ces projets inaugurés en présence du gouverneur de la province, Mustapha Nouhi, accompagné d’élus, des chefs de services extérieurs et de personnalités civiles et militaires viennent renforcer l’offre d’enseignement dans cette partie du territoire national.

A la commune de Midelt, le gouverneur et la délégation l’accompagnant ont procédé à l’inauguration du lycée collégial EL Hassan Dakhil devant accueillir 438 élèves.

Cette structure vise à élargir l’offre éducative au niveau de cette commune, et à améliorer l’accès des élèves à la scolarisation au niveau du cycle secondaire collégial, à travers le rapprochement des établissements scolaires des catégories ciblées.

Au niveau du douar d’Ighzdiss relevant de la commune de Boumia, le gouverneur a donné le coup d’envoi des travaux de réalisation d’une stade de sport de proximité équipé en gazon synthétique. D’un coût global de 750.000 dirhams, ce projet entend encourager les jeunes de la région à pratiquer les activités sportives et à stimuler leurs talents sportifs.

De même, il a été procédé à l’inauguration de trois unités de l’enseignement préscolaire au niveau de la commune de Tizi n’ghchou.

Réalisées dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), ces unités scolaires ayant nécessité un montant global de plus de 958.000 dhs s’assigne pour objectif de promouvoir l’enseignement préscolaire en milieu rural, d’assurer l’intégration de l’enfant dans le processus éducatif et d’assimiler les connaissances de base lui permettant de continuer avec fluidité son enseignement.

Par ailleurs, le gouverneur et la délégation l’accompagnant ont procédé à l’inauguration d’un terrain de football en gazon synthétique au niveau de la commune d’Aghbalou.

Réalisé par la direction provinciale de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, ce projet sportif d’un coût de 4,9 millions de dirhams ambitionne le développement des aptitudes sportives des enfants et des jeunes.

Le gouverneur s’est par ailleurs enquis de l’état d’avancement des travaux de construction de Dar Al Oumouma à Itzer.

Etalé sur 487 m2 avec une zons d’extension, ce projet ayant nécessité un montant de plus de 2 millions dhs, comprend des blocs sanitaires pour femmes, des salles d’accueil des femmes enceintes, un hall de réception et d’orientation, des bureaux et des sanitaires.