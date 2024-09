Province de Ouarzazate : M. Sadiki visite des zones agricoles affectées par les récentes précipitations

mardi, 10 septembre, 2024 à 17:02

Commune Ghessate (province de Ouarzazate) – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué mardi une visite de terrain dans la province de Ouarzazate pour constater l’impact des récentes précipitations torrentielles sur l’activité agricole et sur les infrastructures agricoles.

Cette visite a été l’occasion d’annoncer un Programme d’action d’urgence visant à atténuer l’impact des dégâts et à remettre à niveau les infrastructures endommagées.

Accompagné notamment du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, du président de la région Drâa-Tafilalet, Hro Abro, d’élus et de chefs de services extérieurs, le ministre s’est enquis au niveau du site Oum Rman relevant de la commune territoriale de Ghessate de la nature et de l’ampleur des dégâts occasionnés par les crues torrentielles.

Au niveau de ce site, les dégâts ont touché principalement les infrastructures hydrauliques (séguias, murs de protection, siphons,…) et l’arboriculture fruitière, notamment l’olivier, le figuier et le palmier dattier et les cultures annuelles.

“Sur la base d’un diagnostic préliminaire de la situation sur le terrain, un budget de 40 millions de dirhams a été mobilisé dans un premier temps pour entreprendre les actions urgentes de réparation des dégâts à l’échelle de la région”, a fait savoir le ministre dans une déclaration à la presse.

Ce plan d’urgence qui sera mené en coordination avec les autorités locales, les élus et les chambres professionnelles, vise à réhabiliter les infrastructures hydrauliques, à relancer les activités agricoles et à désenclaver la population touchée, a-t-il dit.

Et d’ajouter que les provinces touchées vont bénéficier d’importants budgets dans le cadre des programmes de développement de la stratégie “Generation Green”, portant notamment sur la promotion des filières agricoles et le renforcement des infrastructures.

“Certes, les crues ont eu des dégâts sur les cultures et les infrastructures hydroagricoles des exploitations situées aux bordures des oueds, toutefois ces précipitations ont eu un impact très positif sur la nappe phréatique et sur les retenues des barrages de la région”, a indiqué le ministre.

Un intérêt tout particulier est accordé, dans ce sens, aux petits agriculteurs en termes notamment d’accompagnement, d’encadrement, de soutien et d’approvisionnement en intrants en vue de lancer une bonne saison agricole.

Les récentes précipitations auront un impact bénéfique sur les ressources hydriques et devraient satisfaire les besoins en eau potable pour les quatre années à venir, en sus de la revitalisation des oasis, le développement socio-économique et la création d’emplois au niveau de ces régions, a fait valoir M. Sadiki.

Selon le ministère de l’Agriculture, les crues provoquées dans la région ont eu des dégâts sur les cultures et les infrastructures hydroagricoles des exploitations situées aux bordures des oueds. Les crues ont ainsi causé des dégâts sur les arbres fruitiers (palmier dattier, pommier, olivier, figuier, …) et les cultures de maïs, maraîchères et fourragères.

Les dégâts sur les infrastructures hydroagricoles à l’échelle de la région ont porté notamment, sur la détérioration de 29,7 km de séguias, 6 km de routes rurales et pistes agricoles, des équipements hydromécaniques, des équipements d’énergie solaire et stations de pompage, fait savoir la même source.

Au-delà des dégâts, les crues ont eu un impact très positif sur l’amélioration du taux de remplissage des barrages (Mansour Eddahbi, Moulay Ali Chrif, Agdez, Kaddoussa, et Hassan Addakhil), sur l’irrigation des périmètres de petite et moyenne hydraulique (PMH), sur la nappe phréatique et sur le couvert végétal.

Le ministère affirme, par ailleurs, que ses services demeurent fortement mobilisés au niveau des zones concernées pour évaluer les dégâts des averses sur le secteur agricole et pour la mise en œuvre des actions d’urgence et du programme d’action mis en place pour la réparation des dégâts.