Province d’Es-Semara: inauguration et suivi de plusieurs projets de développement

mercredi, 21 août, 2024 à 21:34

Es-Semara – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés, mardi dans la province d’Es-Semara, à l’occasion de la célébration du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.

Ainsi, le gouverneur de la province d’Es-Semara, Hamid Naimi, accompagné notamment d’élus, de notables et chefs de tribus, de chefs des services extérieurs, ainsi que de personnalités civiles et militaires, a procédé à l’inauguration du siège de la délégation provinciale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Ce projet, réalisé au quartier administratif de la ville sur une superficie totale de 600 m2, dont 80 m2 couverts, pour un coût global de près de 1,4 million de dirhams, comprend notamment des bureaux des affaires sociales, du service de traitement médiatique, des études historiques et une salle de réunion, outre un bureau du délégué provincial et un espace des archives.

De même, M. Naimi et la délégation l’accompagnant ont inauguré le projet d’électrification du Madchar Oued Sakia El Hamra, dans la commune Sidi Ahmed Laaroussi, qui s’inscrit dans le cadre du programme visant à combler le déficit en matière d’infrastructures et de services de base dans les zones les moins équipées.

S’inscrivant dans le cadre de la convention d’extension du réseau électrique de Madchar Oued Sakia El Hamra, ce projet consiste en l’électrification de 59 foyers au centre de la commune, pour un coût global de 1,1 million de DH.

Ce projet, dont les travaux se sont étalés sur 8 mois, comprend la mise en place d’une ligne électrique aérienne moyenne tension d’une longueur de 200 mètres, la réalisation d’un réseau électrique basse tension de 5.700 mètres, ainsi que l’installation d’un transformateur électrique d’une puissance de 50 kVA.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation du projet de construction des sièges de la deuxième et de la sixième annexes administratives à Es-Semara, et de réhabilitation des quatrième, cinquième et septième annexes administratives, dont l’état d’avancement des travaux dépasse 55%.