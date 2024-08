Province de Taourirt : inauguration et lancement de plusieurs projets de développement

mercredi, 21 août, 2024 à 12:13

Taourirt – Une série de projets de développement à vocation sociale, économique, sportive et culturelle ont été inaugurés ou lancés, mardi, dans la province de Taourirt, à l’occasion du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Ainsi, dans la commune de Aïn Lahjar, un centre socio-sportif de proximité réalisé par le Conseil de la région de l’Oriental dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Jeunesse, la préfecture de la province de Taourirt et la commune bénéficiaire du projet, a été inauguré lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer.

Ce centre, réalisé pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 4,5 millions de dirhams, vise le renforcement des infrastructures sportives et des équipements sociaux dans la commune de Aïn Lahjar et la contribution au développement inclusif et durable de la région, en plus de fournir des services sportifs et sociaux au profit des catégorie cibles.

Dans la commune d’El Aïoun Sidi Mellouk, il a été procédé à l’inauguration du centre d’accueil ’’Annakhla’’ qui a nécessité environ 1,34 millions de dirhams, et ce dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

S’étendant sur une superficie globale estimée à 1.394 mètres carrés, dont 200 mètres carrés couverts, le centre vise à ouvrir de nouveaux horizons au profit de 40 bénéficiaires par an et à renforcer leurs compétences pour favoriser leur insertion économique.

M. Touijer a également procédé au lancement d’un projet portant sur la construction d’un complexe culturel à El Aïoun Sidi Mellouk et à l’aménagement et la réhabilitation de Dar El Bacha. Ledit projet sera réalisé par l’Agence régionale d’exécution des projets de l’Oriental en partenariat avec le ministère de la Culture, le Conseil régional, l’Agence de développement de l’Oriental et la commune concernée, pour un coût de plus de 17 millions de dirhams.

Le gouverneur a aussi inauguré par la même occasion le siège d’une perception à El Aïoun Sidi Mellouk réalisé par la Trésorerie générale du Royaume pour une enveloppe de plus de 5,4 millions de dirhams, avec pour objectif de rapprocher et d’améliorer la qualité des services fournis aux citoyens.

Par ailleurs, il a été procédé au lancement des travaux de réalisation de deux projets routiers (5,57 km et 4,65 km) pour un coût global de 7,5 millions de dirhams, entièrement financés par l’INDH. L’objectif étant le désenclavement de zones reculées, l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base, en plus de la promotion des activités économiques et touristiques.

Dans la ville de Taourirt, M. Touijer a lancé les travaux d’aménagement de la place Lamharik au quartier Moulay Ali Cherif, un projet de 6,4 millions de dirhams qui s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau urbaine de la commune de Taourirt, en sus de l’inauguration d’un terrain de football au quartier Hay Essalam, aménagé pour un coût de 4,8 millions de dirhams et qui est d’une superficie couverte de 600 mètres carrés et d’une capacité d’accueil de 500 spectateurs.