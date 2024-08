Province de Taourirt : Installation des nouveaux agents d’autorité

mardi, 20 août, 2024 à 13:36

Taourirt – Les agents d’autorité nouvellement affectés dans la province de Taourirt dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur, ont été installés lundi dans leurs fonctions.

Les agents d’autorité nommés au niveau de la province de Taourirt sont au nombre de dix, dont Abdelkbir Kirat qui occupe désormais le poste de Secrétaire général de la province.

Intervenant à cette occasion, le Gouverneur de la province, Larbi Touijer, a indiqué que le mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI visant l’instauration d’un nouveau modèle de gestion des compétences dans la fonction publique ainsi que l’utilisation optimale des ressources humaines dans le corps des agents d’autorité.

Il a ajouté que ce mouvement ambitionne également d’imprimer plus d’efficacité dans le domaine de la gestion des ressources humaines et d’instaurer une nouvelle dynamique dans l’administration territoriale pour l’accompagnement des chantiers de développement en cours de réalisation dans tous les domaines.

Touijri a exhorté les nouveaux agents d’autorité à mettre à profit leurs riches expériences pour l’accomplissement de leurs missions et à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité et d’abnégation, mettant l’accent sur l’importance de l’adoption d’une politique de proximité et d’écoute à même de répondre aux attentes des citoyens.

Il a souligné que le mouvement des agents d’autorité n’est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d’obtenir la valeur ajoutée qu’ils peuvent apporter, exhortant les agents d’autorité nouvellement nommés à être à la hauteur de la responsabilité qui leur est confiée dans le cadre du nouveau concept d’autorité.

Il a également appelé les élus, les représentants des instances politiques et syndicales, les responsables locaux et les acteurs économiques et de la société civile à renforcer la coordination avec les nouveaux agents d’autorité pour poursuivre la marche de développement que connaît la province de Taourirt dans les différents domaines.