Province de Taourirt: Le transport scolaire, une des priorités de l’INDH

lundi, 30 septembre, 2024 à 14:53

Taourirt – Plaçant la lutte contre le décrochage scolaire et l’encouragement de la scolarisation parmi ses priorités, notamment en milieu rural, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Taourirt s’attèle, depuis son lancement, à l’amélioration et la généralisation des services de transport scolaire.

Dans sa troisième phase (2019-2023) et à travers son quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, l’INDH accorde une attention particulière au soutien et au renforcement de l’offre de transport scolaire, dans le but de rapprocher et d’améliorer la qualité des services du système éducatif, notamment au profit des élèves des zones rurales.

Dans ce contexte, l’INDH a procédé, dans le cadre du soutien à la scolarisation et de la lutte contre le décrochage scolaire, à l’acquisition d’un nombre important de bus scolaires au profit de plusieurs communes de la province, le but étant de renforcer le parc des véhicules à même de faciliter l’accès des élèves dans les zones rurales et reculées aux établissements d’enseignement, et partant, contribuer à réduire le taux de déperdition scolaire et à encourager la scolarisation, notamment des filles.

Ainsi et à titre d’exemple, le transport scolaire au profit des élèves de la commune territoriale de Sidi Ali Belkacem, dans la province de Taourirt, contribue à offrir des conditions éducatives appropriées et adaptées à cette catégorie, chose qui aide à alléger le fardeau des dépenses supportées par les familles pour permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études.

Grâce aux bus scolaires, mis à disposition par l’INDH, le transport des élèves de cette commune, en particulier les filles, du domicile à l’école et inversement, s’effectue dans des conditions de confort et de sécurité.

Permettant aux élèves d’arriver à l’école à temps et de mieux se concentrer en classe, le transport scolaire facilite également la vie des parents en leur offrant une solution pratique et fiable pour le déplacement de leurs enfants, et fournit aux élèves les conditions propices d’apprentissage et de réussite.

Dans ce contexte, Yousra Zerouali, élève au collège Mohammed V dans la même commune, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa satisfaction quant à la qualité des services de transport scolaire dont elle bénéficie, ce qui lui permet d’assister aux cours sans retard ni absence, ajoutant que ce service contribue à offrir des conditions appropriées lui permettant de poursuivre sa scolarité sans difficultés, notamment pendant la saison hivernale.

Dans une déclaration similaire, Abdeslam Hasnaoui, chargé du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes à la Division de l’action sociale (DAS) à la province de Taourirt, a affirmé que le transport scolaire contribue de manière significative à l’amélioration de la scolarité des enfants et des conditions de leur réussite, ainsi qu’à la réduction des dépenses des familles nécessiteuses et vulnérables.

Il a expliqué que, conformément aux Hautes orientations royales visant la promotion du secteur de l’éducation et de la formation et le renforcement du soutien social aux écoliers, il a été procédé dans le cadre du quatrième programme de l’INDH, notamment son axe relatif à l'”Appui scolaire et lutte contre le décrochage scolaire”, au renforcement du transport scolaire par l’achat de 32 bus avec une enveloppe budgétaire estimée à 11,66 millions de dirhams, bénéficiant à environ 1.350 élèves (garçons et filles).

Les efforts se poursuivent au niveau de la province pour assurer la généralisation des services de transport scolaire, en particulier dans les zones les plus reculées, afin de parvenir à une équité territoriale et à l’égalité des chances entre les élèves des zones urbaines et rurales, en accord avec l’esprit et la philosophie de l’INDH.