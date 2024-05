Provinces du Sud: Distribution de projets d’activités génératrices de revenus au profit d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires (Fondation)

jeudi, 23 mai, 2024 à 21:47

Rabat – Des cérémonies de distribution de projets générateurs de revenus ont été organisées, dans plusieurs provinces du sud du Royaume, au profit d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires de la région dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de réinsertion économique de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus pour la saison 2024.

Ainsi, une cérémonie de distribution de projets générateurs de revenus a été organisée, le 18 mai dans la ville de Laâyoune, sous la présidence du Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune et d’un représentant de la Fondation, indique un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, ajoutant qu’une autre cérémonie a été organisée dans la ville d’Es-Semara, sous la présidence du gouverneur de la province le 21 mai et une troisième dans la ville de Sidi Ifni, sous la présidence du gouverneur de la province le 23 mai, et ce pour un coût total estimé à 1.172.950,80 dirhams.

La distribution de ces projets s’est déroulée en présence de représentants de la Fondation, de départements gouvernementaux partenaires et des autorités locales et sécuritaires, en consécration du processus de réinsertion sociale et économique au profit de l’ensemble des bénéficiaires porteurs de projets, qui ont fait l’objet de suivis, d’accompagnement et ont bénéficié des services fournis par le Centre d’accompagnement et de réinsertion de la Fondation à Agadir, ajoute le communiqué.

Ce processus s’inscrit dans le cadre de l’engagement conformément à la noble stratégie tracée par SM le Roi Mohammed VI à la Fondation visant à promouvoir la réhabilitation et réintégration des anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires soutenue par leur accompagnement après la libération, en particulier les groupes vulnérables.

Aussi, il intervient conformément à la volonté de la Fondation de renforcer la protection sociale et l’intégration économique de cette catégorie dans le tissu national du Royaume à travers des programmes multiples et intégrés, adaptés à leurs besoins en matière de réhabilitation, de formation professionnelle et de réinsertion, ainsi que des programmes d’autonomisation économique en application de l’accord de partenariat conclu entre la Fondation et les comités régionaux et provinciaux de l’Initiative Nationale de Développement Humain des provinces et préfectures du sud du Royaume.

La série de programmes d’autonomisation à travers des projets générateurs de revenus englobe la distribution d’un soutien financier à même d’aider à accélérer leur lancement, au service du processus de réintégration de cette catégorie sociale et de leur inclusion dans le tissu sociétal en prévention de la précarité causant l’instabilité socio-économique et en vue de valoriser ce capital humain après leur réussite dans le processus d’assistance et de réinsertion conformément aux nobles objectifs de la Fondation et en application des Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.