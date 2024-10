Québec: Le médiateur du Royaume élu premier vice-président de l’Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie

vendredi, 18 octobre, 2024 à 14:18

Rabat – Le Médiateur du Royaume du Maroc, Mohamed Benalilou, a été élu, jeudi au Québec, premier vice-président de l’Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie (AOMF), représentant le groupe africain, aux côtés du médiateur de la Wallonie-Belgique, de l’Ombudsman du New Brunswick-Canada, du défenseur des droits de la République Française et du médiateur de la République du Bénin.

A ce titre, le Médiateur du Royaume a été également élu Président du “Comité des adhésions” relevant de l’AOMF, souligne l’Institution du Médiateur du Royaume dans un communiqué, notant que l’élection de M. Benalilou a eu lieu lors de l’Assemblée générale tenue du 15 au 18 octobre en marge du 12ème congrès de l’AOMF sous le thème “Se projeter dans la prochaine décennie : les défis de l’ombudsman dans la défense de l’État de droit”.

Ce Congrès qui a réuni une centaine de participants, dont des médiateurs, des Ombudsmans, des experts et des universitaires représentant 16 pays, outre le Canada, et 48 institutions de médiation et similaires, a été l’occasion de s’arrêter sur les nouveaux défis auxquels font face les médiateurs et les Ombudsmans en matière de défense de l’État de droit et d’examiner une série de questions d’actualité relatives à la consécration de la gouvernance démocratique dans la zone francophone, précise la même source.

Cette rencontre a permis aussi de discuter des moyens de soutenir les institutions des médiateurs et des Ombudsmans et de renforcer leurs rôles, en vue de consolider la confiance dans l’action publique et les organes administratifs lors de la prochaine décennie, notamment à la lumière de la montée des menaces de l’Intelligence artificielle et les défis d’envergure auxquels sont confrontés certaines institutions, fait savoir la même source.

A cette occasion, les participants ont présenté des propositions ayant contribué à orienter le débat vers l’ouverture de nouveaux horizons pour les institutions des médiateurs et des ombudsmans, en vue de s’adapter au contexte actuel marqué par des mutations et des évolutions profondes.

Cet événement a connu également la tenue de deux réunions du bureau de l’Association et de son Conseil d’administration, visant à présenter le bilan d’activité du bureau sortant, conclut le communiqué.