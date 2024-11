Rabat Business School célèbre l’International Day

mercredi, 20 novembre, 2024 à 20:38

Rabat – Rabat Business School (RBS), relevant de l’Université Internationale de Rabat, a organisé, mercredi, la 4ème édition de l'”International Day”, tenue cette année sous le thème “Célébrer l’unité à travers la diversité”.

Cette manifestation vise à promouvoir la pluralité culturelle et gastronomique du campus de Rabat Business School, représentée par des stands haut en couleurs animés aussi bien par des étudiants, que par des encadrants venus de divers pays.

Approché par la MAP, Badrdine Boulaid, chargé de la mobilisation internationale entrante et organisateur de l’événement, s’est dit ravi d’honorer l’unité et la diversité du campus de la RBS.

“Cette 4ème édition se caractérise par le nombre record de participants (24 pays), notamment l’Autriche, la Belgique, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Russie, ainsi qu’une première participation du Suriname, la Croatie et le Costa Rica”, a-t-il relevé.

Pour Dr. Muzhar Javed, professeur pakistanais associé au département des sciences humaines, il s’agit d’une célébration de la diversité et de l’inclusion au profit des étudiants et cadres de l’UIR, en plus des convives de différents horizons.

“Nous sommes ravis de représenter notre pays à travers notre stand exposant habits traditionnels et arts culinaires du pays”, a-t-il dit au micro de la MAP, précisant que, pour cette édition, le stand pakistanais a tenu à doubler la quantité de biryani, plat emblématique du pays prisé lors de la précédente édition.

Sanjana Soemeer, étudiante en échange à la RBS représentant son pays natal le Suriname, a fait part de son enthousiasme de l’opportunité offerte par cet événement pour promouvoir sa culture locale au Maroc.

“Nous sommes un pays peu connu et cette journée constitue une belle opportunité pour promouvoir la destination Suriname, en apportant une touche d’Amérique du Sud en Afrique”, a-t-elle déclaré à la MAP.

Vêtue d’une tenue traditionnelle célébrant les cultures indigènes, indiennes et créoles du Suriname, l’étudiante a saisi l’opportunité pour présenter au public les diverses spécialités de l’art culinaire du pays sud-américain.

Etudiant en 2ème année master en finance internationale, Tommy Souphan (Belgique), s’est dit impressionné par la pluralité culturelle du campus, d’autant plus qu’il s’agit de sa première expérience en Afrique.

“Je découvre de nouvelles cultures aujourd’hui, j’ai été particulièrement ébloui par le stand du Tchad”, a-t-il confié.

De son côté, Abdulmalik Olarinoye Salau, Professeur assistant au sein de Rabat Business School, a fait part de sa joie à l’occasion de sa première participation à l’International Day. Originaire du Nigéria et fraîchement installé au Maroc, l’enseignant a salué la richesse des échanges culturels auxquels il a assisté tout au long de la journée.

Selon lui, cette journée a permis de découvrir et de déguster différents mets traditionnels, mettant en avant les similitudes et différences entre les plats nigérians, nigériens ou encore congolais, qui ont été présentés au fil de la journée par les étudiants originaires de ces pays.

Au programme de la journée figurent dégustations de saveurs emblématiques d’ici et d’ailleurs, musiques et danses d’Afrique subsaharienne, notamment du Gabon, ainsi que des pièces de théâtre braquant le projecteur sur les différents aspects des sociétés africaines.

Organisé pour la première fois en 2021, l’International Day de Rabat Business School est un rendez-vous incontournable pour célébrer la pluralité culturelle, grâce à une mobilisation des professeurs et étudiants internationaux pour représenter leurs pays respectifs et partager leur culture et leurs traditions avec l’ensemble de la communauté.