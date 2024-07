Rabat : clôture de la 2ème cohorte du programme “African Women in Tech & AI Program”

dimanche, 14 juillet, 2024 à 21:39

Rabat – La deuxième cohorte du programme “African Women in Tech & AI Program” (AWITAI) a été clôturée, samedi soir à Rabat, lors d’une cérémonie réunissant 80 femmes issues de 28 pays d’Afrique.

Cette initiative, organisée par le Mouvement AI de l’UM6P, la Fondation OCP et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a permis d’ouvrir la voie aux femmes africaines dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de l’intelligence artificielle .

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a souligné que le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI a réalisé des avancées importantes en matière de consécration des droits des femmes dans tous les domaines.

Elle a également relevé que le Maroc est un pays pionnier en Afrique dans le domaine de l’intelligence artificielle, notant que cette technologie contribue à l’autonomisation des femmes et leur permet aussi de développer de nouvelles compétences pour s’intégrer facilement dans le marché de travail.

Pour sa part, la présidente exécutive du Centre international d’intelligence artificielle du Maroc, “AI Movement”, relevant de l’UM6P, Amal El Fallah Seghrouchni a indiqué que le programme a accueilli cette année 80 femmes issues de 28 pays africains, et s’est penché, pendant deux semaines, sur les phases de la formation, de l’incubation et de l’accompagnement.

Elle a également fait savoir que les participantes ont présenté une série de propositions de projets d’intelligence artificielle pour résoudre des questions relatives à la condition des femmes africaines, mais aussi des solutions technologiques pour essayer d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en Afrique, outre des questions liées à l’agriculture, à la santé, à la nutrition et à la formation et le training.

Lors de ce Summer Camp, 80 participantes ont eu l’occasion de réseauter et de participer à des ateliers de formation et à des cours spécialisés animés par des chercheurs et des experts.

Ai Mouvement – UM6P est un Centre d’excellence en intelligence artificielle qui vise à favoriser l’émergence de l’expertise marocaine en intelligence artificielle et en sciences des données et à anticiper et accompagner les évolutions et transformations liées à l’IA et aux sciences des données.