Rabat : Clôture du programme d’appui aux coopératives

mardi, 26 novembre, 2024 à 21:23

Rabat – L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), a organisé, mardi à Rabat, une cérémonie pour marquer la clôture du programme d’appui aux coopératives, initié en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l’organisation à but non lucratif “GiveDirectly” pour soutenir les coopératives au Maroc.

Lancée en 2021, cette initiative a permis d’apporter un soutien financier aux coopératives, notamment celles situées dans des zones rurales ou exclues des dispositifs de protection sociale existants, afin de soutenir leur reprise, répondre à leurs besoins de croissance et renforcer leur résilience face aux crises.

Cette collaboration déclinée en un soutien financier direct au profit de plus de 1600 coopératives marocaines a contribué à atténuer l’impact de la pandémie du COVID-19, de la sécheresse, de l’inflation et du séisme d’Al Haouz.

Ce programme, marqué par la distribution de 14,8 millions de dollars sous forme de subventions, a démontré comment l’investissement direct dans l’autonomisation des communautés locales peut catalyser un changement significatif et durable, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le directeur de la mission USAID-Maroc, Randy Ali.

Le succès de ce programme réside dans sa capacité à s’adapter à l’évolution des besoins des communautés vulnérables, en répondant à des crises telles que la sécheresse, l’inflation et le tremblement de terre d’Al Haouz, a-t-il relevé.

A travers le soutien de 10.000 membres de coopératives, dont 55% de femmes, plus de 33% de jeunes et 2% des personnes handicapées, ce partenariat a établi une référence en matière de résilience et de redressement économique, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Wali-Coordinateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, a affirmé que ce projet, qui s’inscrit dans les orientations stratégiques de la 3è phase de l’INDH, constitue un modèle de partenariat réussi et porteur, doté d’un fort impact social sur les coopératives ciblées. Il s’agit aussi d’un outil efficace ayant renforcé leur résilience, tout en leur permettant de surmonter les crises et d’envisager un avenir plus prospère et plus stable.

Outre le volet financier, les participants à ce programme, particulièrement les coopératives dirigées par des femmes, ont fait preuve de courage et d’innovation en créant des opportunités d’emploi pour les femmes dans les zones rurales, a relevé M. Dardouri.

En termes de pourcentages, 72% des coopératives bénéficiaires du programme se situent en milieu rurale, 76% affirment avoir amélioré leur stabilité financière, et 45% ont enregistré une augmentation de leurs ventes de plus de 24.000 dirhams, a-t-il précisé.

Approchée pour livrer un témoignage sur son expérience, Meriem Boudangat, Présidente de la coopérative “Nisaae Hajar” (province d’Al Haouz), a affirmé que cette initiative a contribué au renforcement des capacités de gestion des femmes en contextes de crise et de difficulté financière, et représente plus qu’une simple aide financière, un passage sûr vers des conditions de vie meilleures et davantage d’autonomisation de la femme rurale.

“Après le séisme, nous avons dû arrêter nos activités, mais grâce au soutien reçu, nous avons pu développer nos produits. Actuellement, la coopérative a commencé à s’occuper de l’emballage et de l’étiquetage dans le but renforcer son identité sur le marché”, a-t-elle raconté.

Au terme de ce programme, un modèle de financement des coopératives a été mis en place devant constituer une base de données probantes pour une future réponse aux chocs économiques, en coordination avec le gouvernement.