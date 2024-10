Rabat : Une délégation palestinienne salue le rôle du Maroc dans le soutien de la cause palestinienne et des Maqdessis

vendredi, 25 octobre, 2024 à 0:07

Rabat – Une délégation palestinienne a salué, jeudi à Rabat, le rôle du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans le soutien de la cause palestinienne et le renforcement de la résilience des Maqdessis.

Composée des membres du Congrès national populaire d’Al Qods et de l’instance islamo-chrétienne de soutien à Al Qods et aux sites sacrés, la délégation a rendu visite au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

A cette occasion, le président de la délégation, secrétaire général du Congrès national populaire d’Al Qods, Bilal Al-Natsheh a mis en avant le soutien constant de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, à la cause palestinienne et à la protection de la Ville sainte, notant que ce soutien, qui s’illustre à travers les projets de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, reflète la profondeur des relations historiques liant les deux peuples frères, marocain et palestinien.

Il a également indiqué que ce soutien renforcera la résilience des habitants d’Al-Qods Acharif et ses institutions face à la situation difficile dans la ville sainte et aux tentatives visant à changer son identité, ajoutant que “les Maqdessis demeureront résilients grâce au soutien Royal à la cause palestinienne”.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’instance islamo-chrétienne de soutien à Al Qods et aux sites sacrés, Hatem Abdelkader a souligné le rôle du Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, “qui a érigé la cause palestinienne au rang de la question de l’intégrité territoriale du Maroc, ce qui témoigne de la Haute Sollicitude dont entoure le Souverain la cause palestinienne”.

De son côté, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a abordé le rôle de l’Agence dans la préservation de l’identité civilisationnelle et historique d’Al-Qods Acharif et dans le soutien de la résilience de ses habitants.

A cet égard, il a mis en avant un ensemble de projets socio-économiques réalisés par l’Agence dans les secteurs de la santé, l’enseignement, la restauration, la construction, l’aide sociale, le développement humain, la jeunesse, le sport, la femme et l’enfance, entre autres.

La délégation palestinienne a visité aussi l’exposition permanente du Comité Al-Qods qui comprend un pavillon marocain et un autre palestinien, ainsi que trois expositions de photographies documentant les principales étapes historiques du Comité Al Qods et des réalisations de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

Organisée du 21 au 28 octobre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, cette visite de la délégation palestinienne est marquée par la programmation d’une série de rencontres à Rabat, Tanger, Tétouan et Casablanca.