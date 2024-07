Rabat: journée d’étude autour de l’enseignement de la langue amazighe

mercredi, 3 juillet, 2024 à 20:03

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a organisé, mercredi à Rabat, une journée d’étude sur “L’enseignement de la langue amazighe dans le système d’éducation et de formation : La dialectique de la généralisation et de l’amélioration”.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a indiqué que l’organisation de cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du processus de généralisation progressive de l’enseignement de la langue amazighe, conformément à la feuille de route 2022-2026 “Pour une école publique de qualité pour tous”.

Cette rencontre s’inscrit aussi dans le prolongement des efforts visant à atteindre un taux de 50% des établissements primaires où la langue amazighe sera enseignée au cours de l’année scolaire 2025/2026, dans l’optique de la généraliser à tous les établissements d’enseignement à l’horizon 2030, a-t-il ajouté.

Le ministère a pris une série de mesures pour accélérer le rythme de l’enseignement de la langue amazighe, a fait savoir M. Benmoussa, ajoutant qu’au niveau organisationnel, un comité permanent pour le renouvellement et l’adaptation des curricula et des programmes a été créé, qui préparera un cadre de référence pour le curriculum et des guides de référence pour les programmes et les formations, et veillera à ce qu’ils actualisés et adaptés aux évolutions enregistrées dans le domaine pédagogique.

Au niveau des ressources humaines et de la formation des cadres pédagogiques, les cycles de formation de base et continue au niveau des Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) et de leurs annexes ont été renforcés par l’augmentation de 50% des postes réservés aux enseignants de langue amazighe cette année, en leur attribuant 600 places durant l’actuelle saison de formation (session de décembre 2023), a précisé le ministre.

Au niveau pédagogique, M. Benmoussa a fait savoir qu’en partenariat avec l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), il a été procédé à l’élaboration des programmes d’enseignement de la langue amazighe au niveau du cycle primaire, la production de nouveaux manuels y afférents, mis à jour et approuvés par le ministère, couvrant les six années de l’enseignement primaire, la révision du curriculum de la langue amazighe à ce niveau et la mise à disposition des guides pédagogiques, des ressources et des matériels numériques.

Pour ce qui est l’enseignement préscolaire, et conformément aux dispositions constitutionnelles, le ministère veille à ce que la langue amazighe soit utilisée dans l’enseignement primaire dans les régions amazighophones, en application du principe de l’égalité des chances, a-t-il souligné.

En ce qui concerne la vie scolaire, M. Benmoussa a indiqué que son département a inclus la langue amazighe dans les compétitions nationales, régionales et provinciales, en particulier celles liées à la mise en réseau thématique dans les domaines de l’art oratoire, de la musique, du théâtre, du film éducatif, des concours culturels, des olympiades linguistiques et des médias scolaires.

Pour sa part, le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a souligné que les institutions concernées sont tenues de généraliser et d’améliorer l’enseignement de la langue amazighe pour plusieurs considérations, en premier lieu l’attention particulière que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours accordée à cette langue en tant que composante fondamentale de la culture nationale.

En outre, l’amazigh a été reconnu par la Constitution de 2011 comme langue officielle du Royaume du Maroc, a rappelé M. Boukous, ajoutant qu’il s’agit d’une langue encadrée par la loi 26-16 qui trace les étapes de la mise en œuvre de son caractère officiel et les modalités de son intégration dans le domaine de l’éducation ainsi que dans les domaines prioritaires de la vie publique.

Pour surmonter les problématiques relatives à l’enseignement de la langue amazighe, le recteur de l’IRCAM a estimé nécessaire de généraliser son enseignement, d’employer des cadres pédagogiques suffisants et les former efficacement et de préparer des curricula, des programmes et des supports papier et numériques.

Il a souligné, dans le même cadre, l’importance de mettre à disposition des outils qui répondent aux normes et aux critères adoptés par les experts reconnus à l’échelle nationale et internationale dans le domaine des sciences de l’éducation et de la didactique des langues.

Le programme de cette journée d’étude est divisé en deux ateliers qui traitent respectivement de la généralisation de l’enseignement de la langue amazighe et de la qualité de l’enseignement de cette langue.