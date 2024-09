Rabat: journée Portes ouvertes pour la sensibilisation à l’éducation routière

samedi, 28 septembre, 2024 à 19:40

Rabat – Le Centre interactif d’éducation routière de Rabat, relevant de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), a abrité, samedi, la deuxième édition des Portes ouvertes destinées à initier les enfants au respect du Code de la route et à améliorer leur psychomotricité.

Organisée en collaboration avec l’Association Pikala Bikes, portée à la revitalisation du rôle du vélo dans la société et à la mise en place de divers programmes de sensibilisation sur l’éducation environnementale et la sécurité routière, cette journée s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026 et de la mise en œuvre du plan d’action 2024 de la NARSA.

Ouvert au public, l’évènement a pour objectif de faire connaître le centre interactif d’éducation routière en tant qu’établissement éducatif et les services offerts aux enfants, de marquer le démarrage de ses activités pour l’année scolaire 2024-2025, d’établir une communication directe avec les habitants, et de mettre en avant le rôle primordial des activités dans l’enseignement des principes fondamentaux de la sécurité routière et le développement des capacités psychomotrices des enfants.

Il est marqué par la participation d’enfants et de représentants d’une école publique, d’une école privée, de la Fondation marocaine du préscolaire (FMPS) et de Special Olympics Morocco.

Dans une déclaration à la MAP, Houda Zouhri, chef de Département éducation et prévention routière à la NARSA, a noté que la NARSA considère l’éducation à la sécurité routière comme un levier principal pour lutter contre les accidents de la route, d’où les projets pilotés dans les milieux scolaires, grâce à des activités parascolaires, ayant pour but d’inculquer les principes de la sécurité routière, du Code de la route et de la bonne conduite chez les enfants.

Il existe sept centres interactifs d’éducation à la sécurité routière répartis sur les régions du Maroc, qui œuvrent dans le cadre d’un partenariat avec les académies régionales d’éducation et de formation, outre des partenaires spécialisés dans le domaine du handicap, a-t-elle fait savoir.

La journée est agrémentée d’activités riches et variées, dont des ateliers interactifs théoriques et pratiques, des jeux et compétitions (fishing game, Tariki map, échecs…), des activités artistiques et musicales (travaux manuels, puzzles, dessin et coloriage, animation musicale et artistique), un atelier de mécanique vélo et une tombola pour gagner un vélo offert par Pikala Bikes.

Le Centre interactif d’éducation routière est un espace conçu pour familiariser les enfants avec les règles de la circulation dans lequel sont dispensés des cours théoriques et pratiques et des ateliers pédagogiques sur la sécurité routière, simulant diverses situations de circulation en fonction de l’âge et du niveau. Il s’agit d’un centre d’apprentissage et d’acquisition de mécanismes et de compétences qui s’appuie sur les moyens ludiques et pédagogiques modernes.