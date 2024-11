Rabat: lancement de la 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles

mardi, 26 novembre, 2024 à 0:01

Rabat – La 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles a été lancée, lundi à Rabat, sous le thème : “Pour un environnement familial favorable à un développement social sans violence à l’égard des femmes”, avec à la clé une série de manifestations prévues aux niveau national et régional jusqu’au 10 décembre prochain.

Lancée lors d’une rencontre organisée à l’initiative du ministère de la solidarité, de l’insertion sociale et de la Famille, en partenariat avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA), cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant la promotion des conditions des femmes dans les différents domaines sociaux, économiques, culturels et environnementaux.

Se prolongeant du 25 novembre, qui coïncide avec la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 10 décembre (journée mondiale des droits de l’Homme), la campagne s’inscrit aussi dans le cadre des efforts inlassables du ministère visant à garantir un environnement familial sûr et rejetant la violence, fondé sur les valeurs du dialogue et de l’éducation, à même de consolider les valeurs d’égalité et du vivre ensemble au sein de la famille marocaine.

Intervenant à cette occasion, la ministre de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Naima Ben Yahia, a mis l’accent sur l’approche préventive, laquelle permet de favoriser les valeurs d’égalité et la culture du vivre ensemble à partir de la famille et en faveur de la famille et de la société, soulignant qu’il s’agit d’un développement qui offre aux femmes et aux filles un environnement familial permettant leur participation effective à la vie publique, leur contribution dans divers domaines et la préservation de leurs droits et de leur dignité.

Mme Ben Yahya a rappelé que le Maroc a été le premier pays de la région à lancer une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, un plan de mise en œuvre y afférent, ainsi que de grands programmes incluant les différents départements gouvernementaux et non gouvernementaux, la société civile et les organisations internationales.

Le ministère, a-t-elle ajouté, a adopté, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du programme gouvernemental 2021-2026, une série de politiques et de programmes ambitieux relatifs à la femme, l’enfance et la famille, afin d’améliorer le ciblage et de réaliser un impact tangible sur le court et moyen termes, et développer des outils de partenariat et de coordination entre l’ensemble des secteurs.

De son côté, la représentante de l’UNFPA au Maroc, Marielle Sander, s’est félicitée de l’organisation de cette campagne qui “vise à soutenir la famille et lutter contre les diverses formes de violence en son sein”, ce qui permet d’ériger une génération consciente des ses droits et obligations, et agissante dans le développement de son pays.

La responsable onusienne a souligné que le programme de l’UNFPA cherche à renforcer la portée de son partenariat avec le Maroc à travers un engagement sérieux à mettre en oeuvre les diverses initiatives onusiennes visant à protéger les droits des femmes, à soutenir l’égalité des chances et à réaliser l’égalité au sein de la famille, outre la promotion d’une culture de non-violence.

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a, quant à lui, fait savoir que la protection des femmes et des filles de la violence n’est pas une question distincte ou isolée, mais fait plutôt partie de questions globales étroitement liées à de multiples domaines tels que l’enseignement, la santé, l’emploi et le développement, soulignant que cette campagne reflète l’engagement de tous les départements gouvernementaux à poursuivre les efforts en faveur de l’équité et la lutte contre les diverses formes de violence à l’égard des femmes.

Et d’ajouter, dans ce sens, que son département a adopté une approche globale visant à promouvoir l’égalité des genres, tout en veillant à relever les multiples défis qui touchent les femmes et les filles.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Présidence du ministère public, Hicham Bellaoui, a fait observer que le renforcement de la politique pénale dans le domaine de la lutte contre les violences à l’égard des femmes constitue une étape essentielle pour réaliser la justice et préserver les droits des femmes, rappelant, que la violence à l’égard des femmes au Maroc, à l’instar de plusieurs autres pays, représente un défi sérieux qui nécessite l’opérationnalisation de politiques pénales efficaces qui contribuent à mettre fin à ce phénomène et à protéger les victimes.

M. Bellaoui a noté que la lutte contre la violence à l’égard des femmes nécessite une coordination entre divers acteurs de la société, notamment les autorités judiciaires, les services de sécurité, les organisations non-gouvernementales et les organismes de santé, afin de mettre en place un réseau de soutien complet fournissant l’assistance juridique, psychologique et médicale nécessaire aux victimes, outre le développement d’une législation et de mécanismes juridiques à même de garantir un environnement sûr qui protège les femmes de toutes les formes de violence.

La vice-présidente de l’Union nationale des femmes du Maroc, Amina Oufroukhi, a, quant à elle, souligné que l’Union a été pionnière dans le domaine de la défense des droits des femmes, en œuvrant pour la promotion de l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, notant que l’autonomisation des femmes constitue l’un des grands chantiers de développement au Maroc.

Mme Oufroukhi a également rappelé le contenu de la “Déclaration de Marrakech”, qui est l’une des initiatives les plus marquantes dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, et qui constitue une feuille de route pour la protection des femmes contre la violence, soulignant que cette initiative a reçu les éloges d’ONU Femmes en la qualifiant d’un modèle international réussi ayant parvenu à motiver et mobiliser les différents départements gouvernementaux concernés.

Placée sous le signe “Une famille sans violence, construit une société saine”, cette campagne nationale est en harmonie avec la vision du modèle de développement, notamment en adoptant une politique de tolérance zéro face aux violences faites aux femmes.